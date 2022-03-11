Поменяют тракторы на танки: Путин решил, что Беларуси срочно нужна военная техника

Президент страны-агрессора пообещал в ближайшее время поставить Минску современные образцы военной техники.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, к которому в пятницу, 11 марта, прибыл из Минска самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, пообещал, что на белорусских территориях так называемого "Союзного государства" появятся "образцы современной военной техники".

Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на пресс-секретарь белорусского узурпатора Наталию Эйсмонт.

По ее словам, Путин и Лукашенко во время разговора в Москве, продолжавшегося 5 часов, много внимания уделили развитию военно-промышленного комплекса и обороны.

"В частности, договорились о поставках в ближайшее время Россией в Республику Беларусь самых современных образцов военной техники", — заявила она.

О какой именно технике идет речь, пресс-секретарь Лукашенко не уточнила.

"Отблагодарить" хозяина Кремля за "новейшее" российское вооружение, уже успешно горящее на полях боев во время развязанной Россией войны в Украине, Лукашенко пообещал такой же "современной" сельскохозяйственной техникой, то есть тракторами.

Напомним, в тот же день министр обороны Украины Алексей Резников обратился к белорусскому народу, заявив, что, по его информации, российские войска готовят серию провокаций и намерены нанести авиаудары по территории Беларуси. Для маскировки россияне проведут атаку из воздушного пространства Украины. Таким образом, страна-агрессорка хочет заставить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.

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