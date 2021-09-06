Пометка "о приматах" на ролике с темнокожими: компания Facebook попала в расистский скандал

Пометка "о приматах" на ролике с темнокожими: компания Facebook попала в расистский скандал

Искусственный интеллект соцсети назвал темнокожих мужчин "приматами".

Компания Facebook принесла извинения после того, как искусственный интеллект социальной сети присвоил видео с темнокожими мужчинами пометку "приматы".

Об этом сообщает The New York Times.

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Речь идет о видео британского таблоида The Daily Mail, где запечатлена драка с участием темнокожих. Под роликом появлялось автоматическое уведомление, спрашивающее зрителей, хотят ли они "продолжить смотреть видео о приматах". Хотя запись никак не связана с животными.

"Это была явно недопустимая ошибка", — говорит представитель компании.

"Хотя мы и внесли улучшения в нашу систему искусственного интеллекта, мы знаем, что она не идеальна. Нам нужно продолжать улучшать ее. Мы приносим свои извинения всем, кто видел эти оскорбительные рекомендации", — добавили в компании.

Это уже не первый случай, когда ИИ демонстрирует гендерные или расовые предубеждения. Так, в 2015 году, искусственный интеллект Google идентифицировал как горилл пользователя-афроамериканца Джеки Элсина и его друга.

Ранее в Канаде темнокожего судью перепутали с преступником и заковали в наручники.

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