Помиловали почти 5000 осужденных за незаконное выращивание каннабиса: в чем причина

В этой стране легализовали каннабис в 2021 году.

Король Марокко помиловал почти 5000 человек, осужденных или разыскиваемых по обвинениям, связанным с незаконным выращиванием каннабиса.

Об этом сообщило Министерство юстиции, передает Reuters.

Марокко является крупным производителем каннабиса и позволило выращивание, экспорт и использование наркотика в медицинских целях или промышленности в 2021 году, но не разрешает его использование в рекреационных целях.

Помилование Мухаммедом VI побуждает фермеров "участвовать в законном процессе выращивания каннабиса для улучшения своих доходов и условий жизни", сказал Мохаммед Эль Герруж, глава марокканского регулятора каннабиса ANRAC.

Согласно официальным данным, первый законный урожай каннабиса в Марокко составил 294 тонны в 2023 году. Законный экспорт с 2023 до сих пор составил 225 килограммов, сказал Эль Герруж.

В этом году ожидается, что он будет выше, поскольку количество разрешений на ведение сельского хозяйства увеличится, а ANRAC разрешит выращивание местного сорта, известного как Beldia.

Почти миллион человек проживает в районах северного Марокко, где каннабис является основным видом экономической деятельности. Его выращивали и курили там на протяжении поколений, смешивая с табаком в традиционных трубках с длинным хохолком и глиняными чашами.

Легализация в 2021 году была направлена на повышение доходов и защиту их от наркоторговцев, которые доминируют в торговле каннабисом и экспортируют его нелегально.

Марокко также стремится выйти на мировой рынок легального каннабиса и в прошлом году выдало 54 разрешения на экспорт.

Напомним, в Украине легализовали медицинский каннабис. Закон упрощает медицинское использование лекарства на основе каннабиса и одновременно предусматривает жесткий контроль со стороны Нацполиции над выращиванием этого растения, производством и сбытом лекарства на его основе.

Читайте также: