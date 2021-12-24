Помилование экс-президента Южной Кореи и COVID-рекорд в Испании. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- США призвали Россию выполнить свои обязательства по Минским соглашениям, а также отвести войска, сосредоточенные вдоль границ Украины, и прекратить "агрессивную риторику". Читать дальше –>
- Правительство Южной Кореи объявило о помиловании бывшего президента Пак Кин Хе, отбывающей наказание за взяточничество и другие преступления. Читать дальше –>
- В Испании в третий раз за неделю зафиксировали рекордный суточный прирост заражений коронавирусом. Граждан обязали носить маски на улице, а в Каталонии восстановили комендантский час. Читать дальше –>
- В Италии на фоне нового максимума COVID-больных запретили публичные празднования Нового года. Читать дальше –>
- Правительство Эквадора сделало вакцинацию против COVID-19 обязательной для большинства граждан от пяти лет, объяснив соответствующее решение ростом количества инфицирований и распространением "Омикрона". Читать дальше –>