Жители Суджанского района Курской области обратились к "единственному и неповторимому" диктатору Владимиру Путину. Жалуются, что они "все это время поддерживали "СВО", но их бросили на произвол судьбы. Мол, никто не пришел на помощь, когда в город зашли "иностранные войска с НАТовской техникой" и превратили его в руины.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Жители Курской области обратились к Путину

Обращение к "уважаемому Владимиру Владимировичу"

"Хотим попросить помощи... Мы привыкли к обстрелам, мы поддерживаем СВО, мы с первых дней помогаем армии"

"Мы остались с детьми без крыши, без выплат, уехали в чем могли... Наши дети боятся ночью спать!"

"Нас никто не предупредил, мы не смогли взять документы, ничего. Мы уехали, наши родные остались там, в подвалах. Связи нет"

"В 3:30 наши жители услышали сильные взрывы, в это время улетели ракеты в нашу сторону... Кто мог, не понимая, что произошло, сели в машины и поехали в трусах и майке, в ночных рубашках. Дети были закутаны в тряпки"

"Пожалуйста, Владимир Владимирович, скажите тем, кто ответственен за правдивую информацию, чтобы показывали реальные действия, потому что это ложь!"

"У нас нет эвакуации, остались люди, они просто плывут через реку, через леса.."

Следует заметить, что довольно сложно безэмоционально слушать вопли "простых россиян, ни в чем не повинных". Ведь жителей украинских Бучи, Мариуполя, Херсона тоже никто не предупреждал, и спастись удалось далеко не всем. Впрочем, граждан государства-агрессорки совсем не волновали проблемы мирных украинцев, у которых забрали родных, дома или жизнь. А зря, потому что карма – вещь упрямая и всегда срабатывает так, как должно.

Ранее Подоляк прокомментировал реакцию Путина на события в Курской области. По его словам, в происходящем виноват лишь один субъект – агрессор, то есть Россия. Безусловно, она сама затягивает войну на свою территорию, ареал которой будет только увеличиваться, это абсолютно исторический процесс.

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