Суженцы плачут, что власти нагло лгут о "контролируемой ситуации".
Жители Суджанского района Курской области обратились к "единственному и неповторимому" диктатору Владимиру Путину. Жалуются, что они "все это время поддерживали "СВО", но их бросили на произвол судьбы. Мол, никто не пришел на помощь, когда в город зашли "иностранные войска с НАТовской техникой" и превратили его в руины.
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
Обращение к "уважаемому Владимиру Владимировичу"
- "Хотим попросить помощи... Мы привыкли к обстрелам, мы поддерживаем СВО, мы с первых дней помогаем армии"
- "Мы остались с детьми без крыши, без выплат, уехали в чем могли... Наши дети боятся ночью спать!"
- "Нас никто не предупредил, мы не смогли взять документы, ничего. Мы уехали, наши родные остались там, в подвалах. Связи нет"
- "В 3:30 наши жители услышали сильные взрывы, в это время улетели ракеты в нашу сторону... Кто мог, не понимая, что произошло, сели в машины и поехали в трусах и майке, в ночных рубашках. Дети были закутаны в тряпки"
- "Пожалуйста, Владимир Владимирович, скажите тем, кто ответственен за правдивую информацию, чтобы показывали реальные действия, потому что это ложь!"
- "У нас нет эвакуации, остались люди, они просто плывут через реку, через леса.."
Следует заметить, что довольно сложно безэмоционально слушать вопли "простых россиян, ни в чем не повинных". Ведь жителей украинских Бучи, Мариуполя, Херсона тоже никто не предупреждал, и спастись удалось далеко не всем. Впрочем, граждан государства-агрессорки совсем не волновали проблемы мирных украинцев, у которых забрали родных, дома или жизнь. А зря, потому что карма – вещь упрямая и всегда срабатывает так, как должно.
Ранее Подоляк прокомментировал реакцию Путина на события в Курской области. По его словам, в происходящем виноват лишь один субъект – агрессор, то есть Россия. Безусловно, она сама затягивает войну на свою территорию, ареал которой будет только увеличиваться, это абсолютно исторический процесс.
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