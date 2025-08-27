Помощь беженцам в Польше: посольство Украины дало важное разъяснение

Посольство Украины в Польше прокомментировало вето президента Кароля Навроцкого на изменения в закон о помощи украинским беженцам. Также объяснили, что будет означать вето для украинцев.

Об этом они написали на своей странице в Facebook.

Как сообщили в посольстве, действующий закон действует до 30 сентября 2025 года. В то же время временная защита для украинцев в Польше, как и в других странах ЕС, продлена до 4 марта 2027 года согласно решению Совета Европейского Союза. Это решение обязательно для всех стран-членов.

«Рекомендуем гражданам Украины воздержаться от поспешных решений, в частности, по изменению правового статуса в Республике Польша. Каждая индивидуальная ситуация требует отдельной консультации с юристом для комплексного анализа возможных правовых вариантов», — отметили в Посольстве Украины в Польше.

Дипломаты пообещали следить за ситуацией и своевременно информировать обо всех важных решениях.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон, касающийся помощи украинским беженцам. С его слов, сейчас ситуация в сфере финансов и общественных настроений существенно изменилась. Мол, нужно добиться «определенной социальной справедливости».

Тогда польский вице-премьер Кшиштоф Гавковский подверг критике президента Кароля Навроцкого за то, что тот наложил вето на законопроект о помощи украинцам. Гавковский отметил, что такому решению «радуются в РФ» и что оно является «поддержкой российского империализма». В ответ на это спикер президента Польши Рафал Лешкевич назвал заявление вице-премьера «истерикой, не подходящей серьезному чиновнику», и посоветовал ему «проглотить холодную воду».

А в Еврокомиссии заявили, что страны Евросоюза должны обеспечить украинцам, пользующимся временной защитой, необходимую медицинскую защиту и средства к существованию. Впрочем, уровень выплат и пособий зависит от решения каждого отдельного государства.

В настоящее время украинское посольство в Польше активно ведет переговоры с польским правительством по закону, регулирующему статус украинских беженцев.