Помощь от ЕС: будут ли воевать иностранные войска в Украине

Каждый день российские войска обстреливают украинские территории, нанося немалые убытки и потери среди людей и инфраструктуры. Учитывая, что враг не придерживается никаких договоренностей и продолжает беспощадно уничтожать украинские города и население, следует заметить, еще и испытывает баллистические ракеты, страны Запада рассматривают возможность направления своих войск для поддержки Украины.

ТСН.ua собрал сведения о том, какие страны могут отправить подкрепление для украинских военных.

Страны НАТО еще не готовы

Весной этого года в СМИ распространялась информация о том, что НАТО впервые, в конфиденциальном порядке и без официальных сообщений, определило по меньшей мере две "красные линии", после пересечения которых может произойти прямое вмешательство войск Альянса в войну России против Украины.

Польша, Эстония, Латвия и Литва могут ввести свои войска в Украину, если Россия добьется серьезных успехов на фронте. По данным Spiegel и издания, балтийские политики опасаются, что из-за недостаточной поддержки Запада, в частности Германии, армия России может добиться серьезного прорыва.

В частности, страны Балтии и Польша не ожидают размещения войск России на их границе, лучше они сами отправят войска в Украину. При таком сценарии блок НАТО превращается в сторону войны.

Президент Эстонии Алар Карис заявлял, что в настоящее время сама Украина "пока не видит необходимости" в отправлении западных войск в Украину. По мнению главы государства, отправка войск в Украину возможна после предварительного одобрения парламента.

В частности, Венгрия и Германия отвергли идею отправки в Украину войск стран НАТО.

Бывший министр обороны США Роберт Гейтс призвал американских политиков лучше объяснять рядовым американцам, почему их должна волновать война России в Украине. Тогда экс-чиновник замечал, что возможность введения войск НАТО в Украину нельзя исключать, но открыто заявлять об этом тоже не стоит.

Президент Франции Эммануэль Макрон стал первым европейским лидером, который еще в феврале 2024 года открыто начал говорить о возможности введения войск Альянса в Украину. Тогда глава государства заявил, что Франция рассматривала введение войск, если бы россияне прорвали линию фронта и Украина попросила о помощи.

Представительница Украины при НАТО, посол Наталья Галибаренко рассказала, что после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о потенциальной готовности послать войска в Украину при определенных условиях, генсекретарь НАТО констатировал, что в Альянсе нет соответствующего консенсуса – к этому там не готовы. Он также упомянул, что украинская сторона не обращалась с просьбой разместить войска НАТО на своей территории.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда отметил, что как страна в состоянии войны "мы положительно воспримем любую помощь", однако пока "никто ничего не предлагал".

В частности, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что введение войск стран НАТО в Украину возможно в случае подписания партнерского соглашения и наличия политической воли в странах-партнерах.

Великобритания может направить свои войска для обучения в Украину

Источники издания The Times. сообщили, что британское военное командование рассматривает возможность отправки войск на запад Украины для обучения солдат. Это решило бы некоторые материально-технические проблемы, связанные с отправкой украинских военных на базы Британии для обучения, и сэкономило бы деньги.

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"Мы могли бы проводить подготовку быстрее, и это было бы очень далеко от линии фронта, в защищенных местах, так что риск был бы гораздо ниже", – сказал источник.

В частности, в издании отметили, что такое решение станет "мощным военно-политическим сигналом" для России. По его словам, такие учения были бы полезны и для самих британских военных, которые будут учиться боевым навыкам у украинских войск и смогут опробовать новейшее оружие.

Это решило бы некоторые логистические проблемы, связанные с отправкой украинских войск на британские базы для обучения, и сэкономило бы финансы, сообщают изданию два источника, осведомленных о переговорах.

Кроме того, сообщается, что в рамках возглавляемой Великобританией многонациональной военной операции под кодовым названием "Интерфлекс" десятки тысяч украинских солдат прошли обучение в Великобритании с начала полномасштабной войны в Украине. Однако министр обороны Великобритании Джон Хили признал, что "наибольшим препятствием" в этом процессе было "предоставление Украиной персонала для обучения".

Британские солдаты также учились бы боевым навыкам у украинских войск и смогли бы опробовать новейшее оружие, разрабатываемое для войны, добавил анонимный эксперт The Times.

Условия, при которых Европа отправит войска в Украину

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахно заявил, что Европейские лидеры должны быть готовы отправить военные силы в Украину, чтобы поддержать мирное соглашение, которое может заключить новоизбранный президент США Дональд Трамп.

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По мнению политика, лучшим вариантом безопасности для Украины является членство в НАТО. Если США выступят против участия Киева в НАТО, то Европа должна будет принять меры, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию со стороны России, развернув свои войска после завершения боевых действий.

"Реальные гарантии безопасности означают справедливый мир, и тогда мы говорим о членстве НАТО. Но без США это будет невозможно, и речь идет о любых формах внешнего присутствия", – заявил Цахно.

Следует отметить, что новоизбранный президент США Трамп обещал скорое завершение войны в Украине. Заявления американского политика вызвали беспокойство по поводу возможных несправедливых соглашений, подкрепленных угрозой сокращения военной поддержки США. Несколько его союзников призвали Европу активнее поддерживать Украину.

Между тем, Цахна отметил, что победа Трампа усилила обсуждение среди союзников о поддержке Украины, учитывая ее недавние потери на фронте, а также стимулировала Москву к переговорам. По его словам, европейцам будет трудно предоставить Украине гарантии безопасности без поддержки США, учитывая возможные конфликты с российскими войсками.

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Некоторые аналитики считают, что Европа может организовать поддержку Украины через коалицию государств, начиная с Польши и Великобритании. Эти страны — ведущие поставщики военной помощи для Украины.

Цахна отметил важность участия Франции и Германии в этих усилиях, поскольку Германия является вторым по величине донором военной помощи после США. Он верит, что Трамп не покинет НАТО, поскольку это не отвечает интересам США. Однако европейцы должны показать готовность инвестировать в оборону, в частности повысив расходы на оборону до 2,5% от ВВП.

Франция и Британия обсуждают сценарий отправки западных войск в Украину

Страны рассматривают возможность непосредственного военного привлечения, однако детали пока неизвестны. Как сообщает издание Le Monde, в настоящее время между Великобританией и Францией продолжаются дискуссии о сотрудничестве в области обороны. Основная цель обсуждений – создание основной группы союзников в Европе, которая будет ориентирована на поддержку Украины и обеспечение более широкой европейской безопасности.

Как сообщили источники издания, сценарий отправки западных войск в Украину "окреп в последние недели", в частности после визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера во Францию 11 ноября.

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Глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью BBC заявил, что Франция не исключает возможность отправки западных войск в Украину. Он подчеркнул, что у союзников не должно быть "красных линий" по помощи Украине, указывая на готовность рассмотреть разные формы поддержки.

В противоположность этому, посол Франции Гаэль Весьер заявил, что отправка войск в Украину возможна при двух условиях : официальный запрос от президента Зеленского и начало разрушения украинской обороны, в результате продвижения оккупационных войск в Киев и другие ключевые точки.

Также дипломат подчеркнул, что это не означает готовности Парижа сейчас отправить свои войска. Однако, если будет необходимость, французы готовы этот вопрос обсуждать.

"Опять же, мяч на стороне украинской власти. Это ей решать, какие у нее запросы", — заметил Весьер.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что летом британцы обучали украинских бойцов увольнять захваченные врагом города и села.

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