Помощь от Польши для Киева: благотворительный сбор на генераторы бьет рекорды

Генераторы

Реклама

В Польше менее чем за три дня собрали более 1 млн злотых на закупку генераторов для Киева, который уже больше недели живет в условиях аварийных отключений электроэнергии, проблем с отоплением и водоснабжением после массированных российских атак.

Об этом пишет издание OKO.press.

Сбор организовали благотворительная кампания «Тепло из Польши для Киева», которую инициировала фонд Stand With Ukraine совместно с общественными организациями и социальными движениями. Соответствующие сообщения обнародованы на страницах фонда и партнеров в социальных сетях.

Реклама

сбор средств стартовал для закупки генераторов для жителей украинской столицы. Первоначальной целью кампании было собрать средства на 100 генераторов, однако необходимую сумму удалось аккумулировать уже через несколько часов после запуска инициативы.

В связи с активной поддержкой доноров организаторы объявили об увеличении целевой суммы до 2 млн злотых. По их словам, дополнительные средства позволят закупить больше генераторов, а также спальные мешки и топливо для людей, которые остаются без света и тепла.

В кампании, кроме Stand With Ukraine, участвуют организации Euromaidan-Warszawa, Fundacja Demokracja, Sestry.eu, Fundacja Otwarty Dialog, Fundacja Polskiej Rady Biznesu и инициатива «Предприниматели помогают».

«Ваша реакция превзошла все наши ожидания. Вы доказали, что судьба наших соседей вам не безразлична», — отмечают организаторы сбора.

Реклама

Президент фонда Stand With Ukraine Наталья Панченко в соцсетях написала, что нынешняя волна солидарности напоминает ей 2022 год, когда Польша массово объединилась для поддержки Украины.

«Этот миллион — это не просто деньги. Это доказательство того, что эмпатия и ответственность сильнее дезинформации и хейта. Я снова чувствую, что Украина не одна», — подчеркнула она.

Под сообщениями о сборе появились сотни комментариев со словами поддержки. Люди желают украинцам тепла, света, выдержки и скорейшего справедливого мира, подчеркивая солидарность Польши с Украиной в условиях войны.

После последней волны массированных российских ударов по критической инфраструктуре украинцы уже больше недели живут в условиях аварийных отключений электроэнергии. Во многих регионах отсутствует стабильное отопление и водоснабжение, а электричество подается лишь на несколько часов в сутки, часто ночью.

Реклама

Ситуацию осложняет одна из самых холодных зим с начала полномасштабного вторжения РФ: температура ночью в Украине местами опускается до минус 20 градусов.

Самая сложная ситуация сложилась в Киеве, где проживает более 3,5 млн человек. После атаки в ночь на 9 января городской голова Виталий Кличко даже призвал жителей, по возможности, временно выезжать за пределы города. Более 6 тыс. многоквартирных домов тогда остались без отопления, температура в домах опускалась до 10-12 градусов.

Из-за частых аварийных включений и отключений электроэнергии фиксировались порывы труб и возгорания электропроводки.

в связи с кризисом в Украине введен чрезвычайный режим в энергетике. Созданы два оперативных штаба — общенациональный и отдельный для Киева. Аварийно-восстановительные работы в столице и области продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия.

Реклама

По всей стране органы местного самоуправления вместе со спасательными службами открывают «Пункты несокрушимости» — места, где люди могут согреться, зарядить телефоны, получить горячие напитки и психологическую помощь. Сейчас в Украине действует более 10 тыс. таких пунктов, из них около 1,3 тыс. — в Киеве.

Для обеспечения доступа к этим пунктам в ночное время правительство временно смягчило правила передвижения во время комендантского часа в регионах, где введено чрезвычайное положение, прежде всего в столице.

Напомним, ранее мы писали о том, стоит ли рассчитывать на организованную эвакуацию из Киева.