Помощь от союзников по НАТО уже в пути — Столтенберг

После пересмотра перечня имеющихся средств ПВО были определены системы, которые могут быть доступны для Украины.

Несколько союзников по НАТО сделали конкретные объявления о поставках в Украину большего количества средств ПВО и другого военного оборудования. Помощь уже в пути.

Об этом сообщил Укринформу генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам чрезвычайного Совета Украина-НАТО.

По его словам, после пересмотра перечня имеющихся средств ПВО были определены системы, которые могут быть доступны для Украины.

“Я ожидаю новых объявлений о поставках противовоздушных средств для Украины уже вскоре… Каждый из союзников будет решать, что предоставлять. Семь союзников сделали конкретные обязательства во время встречи, и я надеюсь, что эти взносы будут завершены вскоре. Помощь уже в пути”, — подчеркнул Йенс Столтенберг.

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Генсек НАТО отметил, что после сообщения президента Зеленского о ситуации на поле боя и критической потребности Украины в большем количестве систем ПВО, министры обороны стран-членов Альянса согласились нарастить такие поставки и оказать дальнейшую военную помощь.

Йенс Столтенберг отметил усилия Германии, которая приняла решение поставить дополнительные системы Patriot в Украину. В дополнение к этим системам союзники могут поставить и другие виды вооружения, включая системы ПВО SAMP/T. Союзники, не располагающие доступными системами ПВО, согласились оказать финансовую поддержку для закупки таких систем для Украины.

По его словам, страны НАТО наращивают производство и модернизацию систем ПВО. Кроме того, на сегодняшней встрече министры обороны рассмотрели многие другие неотложные потребности Украины, в частности, поставки 155-мм артиллерийских боеприпасов, высокоточных ударных средств и дронов.

Столтенберг также напомнил, что на этой неделе Дания внесла новый вклад в военную помощь для Украины, Нидерланды объявили о предоставлении 4 миллиардов евро военной помощи, а Чешская Республика подтвердила, что уже заказала полмиллиона артиллерийских снарядов по инициативе поставки боеприпасов в Украину.

Генсек НАТО выразил надежду, что Конгресс США уже завтра без лишних промедлений примет законопроект о помощи для Украины.

"Украина использует оружие, которое мы предоставляем, для уничтожения российских военных возможностей. Это повышает безопасность всех нас. Поэтому поддержка Украины – это не благотворительность. Это инвестиция в нашу собственную безопасность", – подчеркнул Йенс Столтенберг.

Напомним, перед срочным заседанием Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны украинский президент Владимир Зеленский обратился к его участникам, сообщив о срочных нуждах противовоздушной обороны, чтобы, по его словам, "спустить Путина с неба на землю".

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