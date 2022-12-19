"Помощь российской армии может возрасти": в Германии отреагировали на первый за три года визит Путина в Беларусь

Не изменится ли еще раз роль Беларуси в войне России против Украины, не будет ли она модифицирована?

В Германии обнаружили обеспокоенность по поводу первого за три года визита главы Кремля Владимира Путина в Беларусь.

Об этом шла речь на брифинге спикера федерального правительства Германии Штеффена Гебештрайта, передает "Укринформ".

Поэтому Германия будет следить за результатами визита Путина в самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, заявил Гебештрайт.

По словам спикера, власти Германии полностью осознают, что Путин посещает Беларусь впервые за три года, поэтому есть обеспокоенность тем, что может быть связано с этим визитом: не изменится ли еще раз роль Беларуси в агрессивной войне РФ против Украины, или не будет она модифицирована.

Спикер добавил, что все видят, что Беларусь по меньшей мере оказывает помощь российским военным, в частности предоставив свое воздушное пространство и наземные базы.

"Конечно, помощь Беларуси российской армии может возрасти", — сказал он.

В то же время представитель призвал подождать результатов и не делать выводов заранее.

Гебештрайт напомнил, что Шольц в своем недавнем интервью говорил не только о разногласиях во взглядах с Россией за последние десять месяцев, но и о "глобальных отличиях в принципиальных вопросах".

Напомним, в Минске 19 декабря встретились российские и белорусские диктаторы. Пока известно о том, что Лукашенко призвал к "диалогу с Западом".

Отметим, что президент РФ впервые с 2019 года приехал в Минск.

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