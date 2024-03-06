Помощь США Украине: когда в Конгрессе вынесут на рассмотрение альтернативный законопроект

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол уверен, что в Палате представителей США представят альтернативный законопроект по финансированию помощи Украине уже в этом месяце.

Об этом сообщил корреспондент CNN Ману Раджу в социальной сети X.

По мнению конгрессмена, законопроект будет вынесен на рассмотрение после того, как 22 марта Конгресс примет решение о финансировании правительства.

На вопрос, взял ли на себя такое обязательство спикер Палаты представителей Майк Джонсон, Маккол ответил, что предполагает поддержку инициативы со стороны спикера.

Напомним, что Майкл Маккол играет ведущую роль в попытках доработать предложение и добиться консенсуса и принятия решения. Новый план предусматривает предоставление военной поддержки Украине, Израилю и Тайваню на сумму 66 миллиардов долларов без учета гуманитарной помощи.

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