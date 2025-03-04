Помощь украинцам в Германии: выплаты от 500 евро и условия получения

Число украинских беженцев в Германии достигает более 1,2 млн. Стало известно сколько платят беженцам и на что могут рассчитывать украинцы в этой стране.

Об этом пишет УНИАН.

По подсчетам ООН, на 19 февраля 2025 года в Европе проживали более 6,3 млн украинских беженцев. Большинство из них – 1,2 млн человек – зарегистрированы в Германии.

Выплаты для беженцев в Германии

В Германии работают две программы социальной поддержки населения:

Bürgergeld, которую получают трудоспособные люди после регистрации в Jobcenter,

Sozialhilfe, которую получают пенсионеры и неработающие люди.

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Помощь в Германии для украинских беженцев не такая, как для искателей убежища из других стран, ведь они получают выплаты, относящиеся именно к первой категории.

Размер социальной помощи в Германии для украинцев

Взрослые украинцы, приезжающие сами, а также одинокие отцы и матери могут рассчитывать на социальную помощь в размере 563 евро.

Если это супруги беженцев, то каждый из них получает по 506 евро. Если у пары есть дети, то им тоже полагаются выплаты, сумма которых зависит от возраста детей: подростки в возрасте 14-17 лет – 471 евро, дети 6-14 лет – 390 евро, малыши в возрасте до 5 лет – 357 евро. Поэтому семья из двух взрослых и двоих детей может рассчитывать сразу на четыре выплаты.

Выплаты беженцам могут быть урезаны

Есть ситуации, в которых помощь для беженцев в Германии может быть урезана. К примеру, Центр занятости может уменьшить размер пособия, если человек не соглашается на приемлемую работу или пропускает встречи.

Размеры штрафов:

в случае первого нарушения будет урезано 10% от пособия на один месяц;

второе нарушение – 20% за два месяца;

третье нарушение – 30% за три месяца.

В то же время в таком случае не уменьшают расходы на жилье и отопление.

Отмечается, что можно не волноваться, сколько месяцев выплачивают помощь беженцам в Германии, поскольку ее могут предоставлять годами.

Кроме выплат, беженцы по приезду в Германию могут воспользоваться услугами центров первоначального приема. Благодаря этим центрам люди могут получить продовольствие, жилье для временного проживания, медицинскую помощь, консультацию юристов.

Зарегистрированные беженцы пользуются временной защитой, предусмотренной 24 параграфом Закона о пребывании. Он позволяет украинцам законно находиться в Германии, работать, пользоваться соцуслугами, а детям – получать образование.

Вскоре украинские беженцы смогут воспользоваться услугами первого "Центра единения" (Unity Hub), который откроется в Берлине. В таких центрах можно будет пройти языковые курсы, получить консультационную и интеграционную поддержку, воспользоваться культурными программами. А еще в центрах будут оказывать помощь для возвращения домой.

Кстати, по информации издания DW, в 2025 году украинские беженцы в Германии могут столкнуться с рядом экономических и политических изменений, которые существенно повлияют на их положение.