Помощь Украине и Израилю: как новый спикер Палаты представителей США хочет рассматривать ее

Палата представителей будет рассматривать новую военную помощь Украине и Израилю в качестве отдельных мер. Это две разные темы.

Об этом заявил недавно назначенный спикер Палаты представителей в Конгрессе США Майк Джонсон, пишет Bloomberg.

"Наш консенсус среди республиканцев в Палате представителей состоит в том, что нам необходимо разделить эти вопросы", – сказал спикер Майк Джонсон.

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По словам спикера, он передал свое видение чиновникам Белого дома после встречи с Джо Байденом раньше того же дня. Очевидно, оно усложняет попытки президента США заручиться поддержкой обоих союзников США. Как известно, администрация запросила у Конгресса 106 миллиардов долларов на чрезвычайные расходы для Украины, Израиля и другой иностранной помощи, надеясь, что пакетное соглашение поможет ему получить всю сумму.

"Но рост скептицизма среди республиканцев Палаты представителей в отношении Украины был одним из самых спорных вопросов в трехнедельной борьбе партии за возглавляющую палату, кульминацией которой стало избрание Джонсона в среду", – говорится в издании.

Джонсон акцентировал: США не откажутся от Украины, более того, победа России там придаст смелости не только России, но и Китаю по Тайваню. Однако он добавил, что помощь Украине потребует большей отчетности относительно уже потраченных денег.

"Израиль – это отдельная тема. Но что отличает республиканцев Палаты представителей от другой команды. Мы собираемся найти компенсацию в бюджете. Мы не просто печатаем деньги, чтобы отправить их за границу. Для этого мы намерены профинансировать сокращение в других местах", – утверждает Джонсон.

Он сказал, что республиканцы Палаты представителей предложат пакет помощи Израилю в размере 14,5 миллиона долларов, что немного больше, чем просила администрация Байдена.

Напомним, в США с четвертой попытки избрали спикера Палаты представителей в Конгрессе. Им стал республиканец Майк Джонсон. За него было отдано 220 голосов.

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