Помощь Украине от Америки: продолжают ли США поставлять Украине оружие

По предварительным заказам, Украина до сих пор получает оружие.

Конгресс Соединенных Штатов Америки пока не утвердил дополнительное финансирование для Украины. Впрочем, производство американского оружия для ВСУ продолжается по ранее заключенным контрактам.

Об этом говорится в ответе Пентагона на запрос "Голоса Америки".

В американском Министерстве обороны объяснили, что по предварительным заказам Украина до сих пор получает артиллерийские снаряды, ракеты для Himars, способности ПВО и другое военное оборудование.

Впрочем, из соображений безопасности в Пентагоне не предоставили более точной информации.

Заметим, что эти заказы были заключены в рамках программы USAI (Инициатива содействия безопасности Украины). Эту программу использовали для поддержки Вооруженных сил Украины в долгосрочной перспективе.

Все финансирование для нее исчерпало. Средств на новые закупки у Пентагона не осталось, пока их не утвердит Конгресс. Спикер Пентагона Джефф Юргенсен говорит, что из-за этого США также не могут масштабировать производство оружия – как планировали.

"Например, без дополнительного финансирования мы не можем добиться своей цели по производству 100 тысяч 155-мм снарядов в месяц. Это также ограничивает способность Минобороны США выполнять запланированные многолетние закупочные контракты, включая ракеты для Stinger, Javelin и ракет PAC-3 для систем Patriot", – подчеркнул он.

Как сообщалось, Украина рискует остаться без помощи США в третий год войны. Палата представителей ушла на каникулы до конца февраля, а по возвращении снова предстанет перед угрозой собственного шатдауна, потому что действие временного бюджета истекает.

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