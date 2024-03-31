Помощь Украине от США будет иметь "преимущественную поддержку" — председатель комитета Конгресса

Палата представителей США должна рассмотреть законопроект о помощи Украине по возвращении к работе 9 апреля.
Глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер заверил, что дополнительное финансирование для Украины будет иметь "преимущественную поддержку" в Конгрессе.
Об этом он сказал в воскресенье, 31 марта, в интервью телеканалу CBS News.
По его словам, спикер Майк Джонсон "дал понять", что он поддерживает Украину, и указал, что это будет приоритетом, когда Конгресс вернется к работе после перерыва на пасхальные каникулы.
“Спикер сделал очень четкие заявления, что когда мы вернемся, это будет следующая главная повестка дня после того, как мы только что приняли все законопроекты, которые финансируют федеральное правительство. Я верю, что это получит преимущественную поддержку в Конгрессе, и мы положим законопроект на стол президента", — сказал Тернер.
При этом он не уточнил, будет ли необходимо для поддержки республиканцев вносить изменения в законопроект о предоставлении помощи в кредит или других положений о безопасности границы.
"Я думаю, что среди республиканцев и, конечно, среди американцев по всей стране уже есть значительная и очень сильная поддержка [украинцев]", — сказал глава комитета Конгресса.
Палата представителей США должна возвратиться к работе 9 апреля. Тернер выразил надежду, что Конгресс США сможет одобрить помощь Украине до того, как Палата представителей снова уйдет на каникулы 22 апреля.
Напомним, представители Демократической партии США в Конгрессе выразили готовность поддержать предложение республиканцев о предоставлении помощи Украине в кредит.
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