Помощь Украине от США будет иметь "преимущественную поддержку" — председатель комитета Конгресса

Палата представителей США должна рассмотреть законопроект о помощи Украине по возвращении к работе 9 апреля.

Глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер заверил, что дополнительное финансирование для Украины будет иметь "преимущественную поддержку" в Конгрессе.

Об этом он сказал в воскресенье, 31 марта, в интервью телеканалу CBS News.

По его словам, спикер Майк Джонсон "дал понять", что он поддерживает Украину, и указал, что это будет приоритетом, когда Конгресс вернется к работе после перерыва на пасхальные каникулы.

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“Спикер сделал очень четкие заявления, что когда мы вернемся, это будет следующая главная повестка дня после того, как мы только что приняли все законопроекты, которые финансируют федеральное правительство. Я верю, что это получит преимущественную поддержку в Конгрессе, и мы положим законопроект на стол президента", — сказал Тернер.

При этом он не уточнил, будет ли необходимо для поддержки республиканцев вносить изменения в законопроект о предоставлении помощи в кредит или других положений о безопасности границы.

"Я думаю, что среди республиканцев и, конечно, среди американцев по всей стране уже есть значительная и очень сильная поддержка [украинцев]", — сказал глава комитета Конгресса.

Палата представителей США должна возвратиться к работе 9 апреля. Тернер выразил надежду, что Конгресс США сможет одобрить помощь Украине до того, как Палата представителей снова уйдет на каникулы 22 апреля.

Напомним, представители Демократической партии США в Конгрессе выразили готовность поддержать предложение республиканцев о предоставлении помощи Украине в кредит.

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