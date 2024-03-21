Помощь Украине от США: часть демократов в Конгрессе готова поддержать предложение республиканцев

Представители Демократической партии США в Конгрессе выразили готовность поддержать предложение республиканцев о предоставлении помощи Украине в кредит.

Об этом сообщает издание The Hill.

В частности, член Палаты представителей Бенни Томпсон заявил, что помощь Украине нужно предоставить вне зависимости от того, как она будет называться.

"Если это будет кредит, то это помощь, если это будет пакет помощи без каких-либо требований, то это все равно помощь", — сказал демократ.

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Сенатор Элизабет Уоррен также отметила, что из-за "отчаянной" потребности Украины в финансировании конгрессмены пытаются найти любой возможный способ восстановить помощь.

"Если есть способ организовать выделение денег Украине таким образом [в кредит], чтобы получить голоса республиканцев, то я, конечно, внимательно посмотрю на это", — добавила она.

В то же время, член Палаты представителей от Демократической партии Брэд Шерман напомнил, что Украине приходится занимать много денег, чтобы справиться с российской агрессией, поэтому такая помощь союзнику — не лучший вариант.

По его словам, из-за займов для войны против ХАМАС кредитный рейтинг Израиля снизился, поэтому такая помощь является притворной.

Напомним, республиканское большинство в Палате представителей обсуждает помощь Украине в виде займа, равно как и выделение средств за счет арестованных российских активов.

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