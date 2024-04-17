Помощь Украине от США: Джонсон предлагает деньги и ракетные комплексы ATACMS

В законопроекте о помощи Украине, который спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предложит принять 20 апреля, кроме финансовой помощи в размере почти 61 млрд долларов содержится предложение передать оперативно-тактические ракетные комплексы большой дальности (ATACMS).

Об этом говорится в опубликованном в среду, 17 апреля, тексте законопроекта.

Предложение Джонсона о выделении помощи Украине в целом отвечает законопроекту, который в феврале этого года одобрил Сенат и поддержать который призывал президент Джо Байден и его однопартийцы в Конгрессе.

Общий размер помощи Украине даже немного превышает сумму, которую предлагал Сенат – 60,8 млрд долларов вместо 60,2 млрд. долларов.

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На пополнение запасов вооружений на американских складах предполагается выделить 23,2 млрд долларов (Сенат предлагал 20 млрд), на действия американских сил в Восточной Европе – 11,3 млрд долларов (Сенат предлагал 15 млрд), на закупку Украиной вооружений – 14 млрд долларов, как и в сенатской версии.

26 миллионов долларов запланировано потратить на продолжение надзора и подотчетности с помощью и оборудованием, предоставляемым Украине.

Новая инициатива усиливает надзор из-за требований личного мониторинга. Также требует от партнеров и союзников платить свою долю из-за требований соответствия расходов.

Законодательная инициатива Джонсона предусматривает соглашение о возврате средств за экономическую поддержку со стороны правительства Украины.

Важным пунктом инициативы является то, что законопроект обязывает президента США после вступления закона в силу передать Украине оперативно-тактические ракетные комплексы большой дальности (ATACMS), "как только это будет возможно".

Однако если глава государства решит, что передача ATACMS нанесет ущерб интересам национальной безопасности США, то он может отложить поставки. Об этом Байден будет обязан уведомить комитеты по обороне Конгресса, комитеты по ассигнованиям и международным отношениям Сената и комитеты по ассигнованиям и международным отношениям Палаты представителей.

Поскольку разница с предыдущим законопроектом Сената не слишком велика, у демократов в Палате представителей будут основания поддержать инициативу спикера. В таком случае, голосов для одобрения помощи Украине должно хватить с большим запасом, даже если за это откажется голосовать часть республиканцев-трампистов.

Напомним, Комитет разведки Палаты представителей США после секретного брифинга по Украине призвал Конгресс принять помощь до конца этой недели.

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