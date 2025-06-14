Помощь Украине от США: кто мешает планам Трампа прекратить поставки оружия

Дональд Трамп / © Associated Press

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В Соединенных Штатах есть влиятельные политические силы, для которых принципиально важна поддержка Украины. Они готовы помочь Киеву, несмотря на то, какую позицию в этом отношении имеет президент США Дональд Трамп и его окружение, и способны существенно влиять на масштабы этой поддержки.

Об этом рассказал член Республиканской партии и общественный деятель Борис Пинкус в интервью «24 каналу».

По словам Бориса Пинкуса, определенные силы и институции могут служить предохранителями для резких изменений в политике США по отношению к Украине, даже если президент захочет сократить поддержку.

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Роль Конгресса и общественное мнение

Одним из ключевых элементов, ограничивающих возможности президента, является Конгресс США. Хотя президент оказывает значительное влияние на внешнюю политику, именно Конгресс контролирует бюджет и утверждает финансовую помощь. Многие конгрессмены как от Республиканской, так и от Демократической партий выражают решительную поддержку Украине, осознавая важность противостояния российской агрессии для глобальной безопасности.

«Сопротивление в Конгрессе может заблокировать любые попытки значительного сокращения помощи», — подчеркивает Пинкус.

Кроме того, немаловажную роль играет общественное мнение в США. Несмотря на определенную поляризацию, значительная часть американцев поддерживает Украину. Эта поддержка основывается на принципах демократии и борьбы против агрессии. Игнорирование этих настроений может стоить любой политике электоральной поддержки.

Военно-промышленный комплекс и влияние союзников

Еще одним значимым фактором является американский военно-промышленный комплекс (ВПК). Оборонные компании получают значительные контракты на производство оружия и поставляемых Украине боеприпасов. Эти контракты создают рабочие места и стимулируют экономику, что делает ВПК мощным лоббистом продления военной помощи.

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«Поддержка Украины выгодна для американской экономики, ведь это заказ для наших заводов и рабочие места», — отмечает Борис Пинкус.

Важным аспектом является и позиция европейских союзников. Страны Европы тесно сотрудничают с США по вопросу поддержки Украины. Резкое сокращение американской помощи может подорвать трансатлантическое единство и поставить под угрозу совместные усилия по противодействию России. Союзники могут оказывать давление на США, чтобы те придерживались своих обязательств.

В заключение профессиональные дипломаты и военные в Госдепартаменте и Пентагоне имеют собственное видение национальных интересов США. Они понимают геополитические последствия сокращения поддержки Украины и могут использовать свое влияние и экспертное мнение для сохранения текущего курса. Эти институты имеют внутренние механизмы, которые могут замедлить или изменить решение президента, если они противоречат установившейся безопасности.

Таким образом, хотя президент США имеет широкие полномочия, существуют мощные силы и институты, способные сдержать любые попытки резко снизить помощь Украине, подытожил Борис Пинкус.

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Напомним, посол США при НАТО Мэтью Витакер сообщил, что Соединенные Штаты Америки еще не приняли конкретных решений о предстоящей военной или другой помощи Украине. По его словам, дальнейшая помощь Украине от США будет зависеть от прогресса в переговорах.