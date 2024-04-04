Помощь Украине от США: почему Белый дом не критикует идеи спикера Джонсона

Белый дом поддерживал контакт с офисом спикера Палаты представителей Майка Джонсона о помощи Украине в течение двухнедельного перерыва в работе Конгресса. Хотя президент Байден публично давил на республиканцев Палаты представителей, но он и его команда воздержались от агрессивных упреков спикеру из-за длительного процесса принятия пакета помощи.

Как сообщает Politico, это обусловлено тем, что в Белом доме тайком надеются, что такой подход может привести к тому, что Конгресс начнет работать над пакетом помощи в конце апреля.

Издание отмечает, что пока неясно, как будет выглядеть окончательный пакет помощи. Белый дом не дал официальных комментариев после воскресного интервью Джонсона каналу Fox News Channel, в котором он выдвинул идеи о предоставлении части помощи Украине в виде кредита или о перераспределении конфискованных российских активов.

Демократические чиновники, которые общались с представителями администрации, говорят, что Белый дом намеренно скрывает, считает ли он какую-либо из этих идей реалистичной или способной войти в окончательное соглашение. Наконец, основное внимание по-прежнему уделяется тому, чтобы убедить Джонсона в необходимости срочного оказания помощи Украине.

Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон намекнул, что планирует представить законопроект о финансовой помощи Украине вместе с предложением отменить приостановку выдачи новых лицензий на экспорт сжиженного газа. В администрации президента США Джо Байдена на такое условие отреагировали критично.

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