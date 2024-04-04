Помощь Украине от США: почему Белый дом не критикует идеи спикера Джонсона

Отсутствие агрессивных упреков спикера относительно промедления вызвано надеждами администрации Байдена на принятие пакета помощи Украине до конца этого месяца.
Белый дом поддерживал контакт с офисом спикера Палаты представителей Майка Джонсона о помощи Украине в течение двухнедельного перерыва в работе Конгресса. Хотя президент Байден публично давил на республиканцев Палаты представителей, но он и его команда воздержались от агрессивных упреков спикеру из-за длительного процесса принятия пакета помощи.
Как сообщает Politico, это обусловлено тем, что в Белом доме тайком надеются, что такой подход может привести к тому, что Конгресс начнет работать над пакетом помощи в конце апреля.
Издание отмечает, что пока неясно, как будет выглядеть окончательный пакет помощи. Белый дом не дал официальных комментариев после воскресного интервью Джонсона каналу Fox News Channel, в котором он выдвинул идеи о предоставлении части помощи Украине в виде кредита или о перераспределении конфискованных российских активов.
Демократические чиновники, которые общались с представителями администрации, говорят, что Белый дом намеренно скрывает, считает ли он какую-либо из этих идей реалистичной или способной войти в окончательное соглашение. Наконец, основное внимание по-прежнему уделяется тому, чтобы убедить Джонсона в необходимости срочного оказания помощи Украине.
Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон намекнул, что планирует представить законопроект о финансовой помощи Украине вместе с предложением отменить приостановку выдачи новых лицензий на экспорт сжиженного газа. В администрации президента США Джо Байдена на такое условие отреагировали критично.
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