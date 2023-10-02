Помощь Украине от США: спикер Палаты представителей выступил с заявлением

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что приоритетом для него является Америка и ее границы. В то же время, он считает, что Украина должна получить всю должную помощь.

Об этом он сказал в эфире Face the Nation.

"Я поддерживаю возможность убедиться, что у Украины есть необходимое ей оружие, но я твердо поддерживаю в первую очередь границу. Поэтому мы должны найти способ сделать это вместе", – заявил Маккарти.

"Американская граница важна"

По его словам, перед тем как помогать Украине следует позаботиться о границах США, потому что это важно. Наше государство не получит большой пакет помощи, утверждает он, если защита границы не будет обеспечена.

"Они (украинцы – ред.) имеют более 3 миллиардов долларов уже сейчас. Если будут вызовы – мы сядем и обсудим это. Но американская граница имеет значение. На ней умирает больше граждан Америки, чем в Украине", – подчеркнул спикер.

Он акцентировал, что американская сторона будет работать с людьми, которые в этом нуждаются. Но Белый дом должен понять одно: им лучше подготовиться к обеспечению безопасности американской границы.

Кратко о решении США

В воскресенье, 1 октября, Палата представителей США утвердила временный бюджет во избежание "шатдауна" (остановки работы правительства), однако законопроект не предусматривает средств на поддержку Украины.

Президент США Джо Байден заявил, что американская поддержка Украины ни в коем случае не может быть прервана.

МИД Украины объяснило, что решение не повлияет на помощь Украине, которая была объявлена ранее. Речь идет о около 1,6 млрд. дол. на оборону и 1,23 млрд дол. прямой бюджетной поддержки, а также средства гуманитарных и энергетических проектов. В то же время "шатдаун" американского правительства могло бы оказать негативное влияние на воплощение текущих программ для Украины.

Читайте также: