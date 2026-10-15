Помощь Украине под угрозой?: что действительно требует Южная Корея от Киева

Южная Корея / © Associated Press

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Южная Корея уверяет международных партнеров, что продолжит поддерживать Украину, несмотря на дипломатический конфликт с Киевом из-за разглашения информации о двух северокорейских военнопленных.

Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Южной Кореи Пак Ду Сун, пишет The Korea Herald.

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Дипломатический конфликт с Киевом не изменит поддержки Украины со стороны Сеула

Сеул заявил, что и дальше будет поддерживать Украину «как ответственный член международного сообщества», а спор с Киевом будет рассматривать отдельно от вопросов помощи.

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«Южная Корея продолжит поддерживать Украину, несмотря на дипломатический спор относительно разглашения информации о двух северокорейских военнопленных», — говорится в материале.

Это заявление прозвучало на фоне дипломатического напряжения между двумя странами. По данным издания, три европейских страны во время отдельных контактов высокого уровня также выразили надежду, что Сеул не прекратит поддержку Украины и предложили помощь в урегулировании конфликта.

«Эти обмены мнениями произошли во время отдельных контактов высокого уровня с каждой из стран, а не из-за скоординированного подхода европейских правительств», — отметил представитель южнокорейского МИД.

Из-за чего возник конфликт между Украиной и Южной Кореей

Спор обострился после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября. Он публично рассказал о передаче двух северокорейских военнопленных в Южную Корею.

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«По утверждению южнокорейской стороны, оно нарушило договоренность о конфиденциальности, направленной на защиту солдат и их семей в Северной Корее», — отмечают в материале.

После заявления Зеленского Южная Корея отозвала своего посла в Украине Пака Ки Чана в Сеул.

Чего Сеул требует от Киева

После публичного заявления Зеленского Южная Корея потребовала от Украины признать наличие договоренности о конфиденциальности.

«Президент Ли Чже Мен требует, чтобы Киев признал существование такой договоренности и публично извинился, предупреждая о „дополнительных мерах“ в случае отказа», — говорится в материале.

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Украинская сторона, в свою очередь, отрицает существование такого понимания. Поэтому стороны имеют противоположные позиции относительно самого факта договоренности, что затрудняет урегулирование дипломатического спора.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал, почему возник спор между Украиной и Южной Кореей из-за публичного упоминания о передаче двух северокорейских военнопленных в Сеул. В материале также объясняли, почему этот вопрос является «горючим» для России и к каким последствиям может привести дипломатический кризис.

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