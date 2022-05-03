Помощь украинским беженцам в Германии сейчас и с 1 июня: какие ждать изменения

Правительственный законопроект, который вскоре рассмотрит Бундестаг, предусматривает повышение размера помощи украинским беженцам, улучшение социальной защиты и поддержку в поиске работы.

Правительство Германии приравняло украинцев в вопросах социальной защиты к людям, имеющим постоянное разрешение на проживание в Германии, или тем лицам, которые получили политическое убежище в стране. Чтобы получить такое разрешение, не нужно ждать много месяцев рассмотрения заявления на получения такого убежища, украинцы получают его автоматически, после нескольких недель пребывания в Германии. Разрешение на проживание украинцам предоставляют сроком на год или два, в случае принятия соответствующего решения на уровне ЕС, защита будет продлена до 3 лет.

Сколько получат украинские беженцы в Германии с 1 июня 2022 года

Сегодня беженцы из Украины на основании закона об искателях убежища (Asylbewerbungsleistungsgesetz) получают помощь в размере более 300 евро в месяц для взрослого человека и немного меньше для несовершеннолетнего ребенка, зависит от места пребывания. С 1 июня базовая ставка для взрослых украинцев, получивших вид на жительство в соответствии с §24 закона о пребывании иностранцев, — «Предоставление права на пребывание для временной защиты закона о пребывании иностранцев и лиц без гражданства (AufenthG)» составит 449 евро (Regelsatz Arbeitslosengeld II). Помощь в таком размере получают германские безработные. Об этом сообщает dw.com/

Куда обращаться, чтобы получить социальную помощь в Германии с 1 июня

Сейчас украинские беженцы получают помощь в ведомствах по социальной защите городских администраций или общин. Планируется, что с 1 июня граждане Украины, которые получили временную защиту, будут получать помощь в центрах занятости Jobcenter. Здесь же помимо выплат они смогут регистрироваться для поиска работы. Однако люди пенсионного возраста, ожидается, и в дальнейшем будут получать помощь в социальных службах при городских администрациях или общинах. Центры занятости Jobcenter помимо денежных выплат будут помогать в поиске работы, повышении квалификации, организации ухода за детьми, предоставлять доступ к разным курсам.

Социальные гарантии украинцев будут расширены

Законопроектом предусмотрено, что украинцы получают больше возможностей в выборе места жительства. Сегодня украинские беженцы после регистрации не могут переехать в другую общину и получать там социальные выплаты и субсидии на жилье. Исключение имеют те, кто нашел работу. Планируется смягчение этих ограничений. А украинцы, получающие профессиональное или высшее образование, смогут подавать на получение образовательных социальных кредитов (BAföG). Рассматривается и вопрос о предоставлении медицинского страхования с 1 июня безработным беженцам из Украины.

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