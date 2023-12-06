Помощь украинским беженцам в Ирландии: сколько можно получить и где жить

Ирландия продолжает принимать беженцев из Украины и оказывать им помощь. Оформлять визу для въезда в страну гражданам Украины не нужно. Получить временную защиту можно непосредственно в аэропорту Дублин.

Сайт ТСН.ua рассказывает, какую помощь оказывают украинцам в Ирландии. Об условиях проживания, размере финансовой помощи, медицинской помощи и обучении.

Кто может получить временную защиту в Ирландии

Временную защиту можно непосредственно в аэропорту прибытия в Дублин. Он дает право жить в Ирландии в течение года с возможностью продлить действие статуса. Центры оказания помощи беженцам также расположены в трех городах страны: Корк, Дублин и Лимерик.

Жилье для украинцев в Ирландии

Украинцам в Ирландии предоставляют бесплатное жилье, однако количество доступного в настоящее время очень ограничено. Беженцев размещают в гостиничных номерах или школах и больших спортивных залах, с перспективой постепенного переселения в освобожденные комнаты.

Для того чтобы получить доступ к медицине, рынку труда и образованию в Ирландии необходимо иметь номер PPS, который выдает Департамент социальной защиты.

Украинцы в Ирландии/Фото: litsa.com.ua

Выплаты для беженцев в Ирландии

Максимальная сумма финансовой помощи для украинцев составляет 208 евро в неделю (830 евро в месяц) на одного взрослого. Пособие на ребенка составляет 140 евро в месяц.

Медицинская помощь для беженцев в Ирландии

Все медицинские услуги в Ирландии бесплатны для украинцев, оформивших статус временной защиты.

Образование для беженцев в Ирландии

Украинские дети имеют право бесплатно учиться в ирландских школах. Учебные заведения предоставляют бесплатные учебники и форму. Детские садики в Ирландии частные, час обучения стоит около 12 евро. Однако можно подать заявку на государственную программу ЕССЕ, которая компенсирует садику три часа обучения ребенка в день.

Детальнее прочитать о том, как получить временную защиту в Ирландии и оформить номер Ирландских персональных государственных услуг (PPS) можно на сайте Visit Ukraine.

Напомним, что правила въезда в страны ЕС усилятся с 2024 года. Изменения коснутся украинцев и жителей других безвизовых стран – для пересечения границы придется получать специальное разрешение ETIAS и платить за него сбор в размере 7 евро. Также нужно будет заполнить специальную анкету, которую должны одобрить.

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