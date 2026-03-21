Помощь украинским беженцам могут сократить в одной из стран ЕС

Ирландия

В Ирландии планируется сократить одну из программ поддержки украинских беженцев. Речь идет об отмене Accommodation Recognition Payment (ARP). По этой программе граждане страны, если предоставляли жилье украинцам, получали не облагаемые налогом выплаты от государства.

Как сообщает The Irish Times, вместо 600 евро ежемесячно украинским беженцам начнут платить по 400 евро до марта 2027 года.

Что изменится для украинцев в Ирландии

Внести коррективы в Accommodation Recognition Payment чиновники решили по нескольким причинам, среди которых:

украинские беженцы все чаще находят жилье самостоятельно;

собственники недвижимости переносят жилье с частного рынка в программу ARP.

Следует отметить, что в марте 2026 года были введены первые ограничения. Так, из программы ARP убрали жилье, которое отдавали внаем до 2022 года. Также правительство объявило, что украинцев больше не будут размещать в гостиницах, гостевых домах и B&B. Сейчас здесь законтрактовано более 22 000 мест для беженцев.

Что известно о программе ARP

Программа ARP была запущена в 2022 году после того, как РФ начала полномасштабную войну против Украины, а в Ирландию начали прибывать беженцы из нашей страны. Местные жители бесплатно предоставляли жилье украинцам, и за это государство платило им сначала от 400 до 800 евро.

В 2024 году размер выплат сократили до 600 евро, а сейчас планируют снизить до 400 евро в месяц. Программа способствовала расселению в этой стране около 42 тысяч человек.

Напомним, в ЕС приняли важное решение в отношении украинских беженцев. В Ирландии власти автоматически продлили иммиграционные разрешения украинских беженцев до 4 марта 2027 года.