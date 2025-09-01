- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 252
- Время на прочтение
- 2 мин
Помощь украинцам в Британии: правительство сделало заявление
Глава МВД Британии Иветт Купер сообщила детали новой программы для украинцев.
Великобритания продлила программу защиты для украинцев. О предстоящей двухлетней поддержке для граждан Украины объявило правительство страны.
Министр внутренних дел Иветт Купер заявила об этом во время выступления, посвященного вопросам миграции и безопасности границ.
По словам Купер, программа Ukraine Permission Extension scheme будет продлена еще на 24 месяца. Точные детали и ее условия будут обнародованы впоследствии.
Этот шаг является частью обязательств Великобритании по помощи людям, которые бегут от войны и преследований, отметили в МВД.
Министр подчеркнула, что, несмотря на усиление мер по миграции и реформированию системы предоставления убежища, страна остается верной своим ценностям.
«Это британский путь — помогать нуждающимся в убежище, действуя вместе с другими странами», — сказала она.
Изменения миграционной системы: что сообщили в МВД Британии
В то же время министерша заявила о борьбе с нелегальной миграцией. По ее информации, британское правительство усилит сотрудничество с Францией для противодействия нелегальному пересечению Ла-Манша на «малых лодках». Уже заключен договор, позволяющий возвращать прибывших этим путем мигрантов.
Реформа миграционной системы также предусматривает радикальные изменения для ускорения рассмотрения дел о предоставлении убежища, сокращения расходов на содержание мигрантов в гостиницах и усиления контроля над миграционными потоками.
Что касается помощи другим категориям беженцев, то Купер анонсировала программу поддержки детей, раненных в Газе, а также студентов, получивших стипендии для обучения в Великобритании. В будущем планируется создать постоянную систему для приема талантливых молодых людей, спасающихся от войн и преследований.
Напомним, ранее стало известно о важных изменениях для украинцев за границей и чего ждать от 1 сентября.
В частности, в Германии рассматривают возможность ограничить предоставление соцпомощи беженцам из Украины. А Чехия от 1 сентября перестает оказывать финпомощь украинским детям в школах.