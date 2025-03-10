Помощник Ельцина заявил, что РФ якобы может захватить запад Украины: что предлагает "хороший русский"

По его мнению, Европе понадобилось бы 3-4 года, чтобы создать военную силу и промышленность, способную изменить баланс войны для Украины.

Соединенные Штаты приостановили военную помощь Украине. Если переговоры в Саудовской Аравии еще больше не испортят настроение Вашингтона, помощь может возобновиться. Возможно, последуют даже санкции против России.

Однако если США откажутся от Украины, вряд ли Европа в ближайшее время сможет действенно помочь. Такое мнение в статье для The Telegraph высказал британский бизнесмен украинского происхождения, бывший помощник первого президента России Бориса Ельцина по обороне Александр Темерко, против которого в РФ возбудили уголовное дело за якобы хищение.

По его мнению, визит президента Зеленского в Британию после спора в Белом доме был "демонстрацией уязвимости".

"На самом деле, хотя европейские лидеры приняли его, они сделали это словами, а не мечами. У Европы есть деньги, навыки и энтузиазм, чтобы защитить Украину – но у Украины нет времени ждать, пока Европа возобновит свою военную промышленность", – считает Темерко.

Он считает, что Европе понадобилось бы 3-4 года, чтобы создать военную силу и промышленность, способную изменить баланс войны для Украины.

"Однако к тому времени российская армия может быть у западных границ Украины. Это три года, которых нет у Украины. Россия усиливается и начнет массированное наступление до конца этого года. Сильные слова Макрона не останавливают танки. Единственная армия, способная остановить наступление россиян, – это доукомплектованная украинская армия – при поддержке Америки и Европы", – пишет экссоратник Ельцина.

Зачем Трампу соглашение о ископаемых

Также читайте Трамп ожидает, что Украина подпишет соглашение о полезных ископаемых

Темерко считает, что Трамп хочет продвигать этот план, поскольку он хотел прислать России четкое сообщение: "Оставьте Украину в покое. Это мой партнер. У нас здесь большой бизнес, который стоит почти весь ваш ВВП. Продолжайте эту войну и вы заплатите за это высокую цену".

По его мнению, соглашение могло бы сохранить украинские жизни и экономическую инфраструктуру страны и является "одной из лучших гарантий безопасности, которые Украина могла получить".

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на уступки в отношении территорий.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.