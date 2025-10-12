Юрий Ушаков / © Getty Images

В Кремле выступили с новой порцией заявлений по поводу отношений с Западом. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков пожаловался на якобы «объединенную ненависть» Европы к России, которую, по его словам, «трудно пробурить» даже американцам, с которыми Москва продолжает поддерживать контакты.

В интервью российскому пропагандисту помощник Путина заявил, что европейцы якобы объединились на основе иррациональной ненависти к России, основанной на «лжи» и «голосных обвинениях».

«У европейцев сложилась такая уплаченная ненависть к РФ, что ее трудно „пробурить“ даже американцам», — заявил Ушаков.

По его словам, любые «умные» голоса, звучащие в Европе в пользу России, якобы «топят в волнах ненависти». Помощник диктатора также выразил свое удивление тем, что Европа смогла так консолидироваться на фоне антироссийской позиции.

В то же время Ушаков противопоставил «иррациональную» Европу Соединенным Штатам. Он подчеркнул, что, несмотря ни на что, контакты с американскими коллегами продолжаются.

«Контакты с американскими коллегами продолжаются, работа идет», — отметил он, пытаясь продемонстрировать якобы более конструктивную позицию Вашингтона по сравнению с ЕС.

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы готова к мирным переговорам, но обвинил Украину и ЕС в «нагнетании напряженности». По его словам, Киев и Брюссель не желают искать пути для урегулирования, несмотря на призывы к диалогу со стороны Москвы и Дональда Трампа.