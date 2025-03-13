Помощник Путина рассказал, что Россия видит угрозу для себя в Балтии

Патрушев заявил, что НАТО продолжает проводить свою политику блокирования России в Балтийском регионе, "пренебрегая возобновлением диалога между Москвой и Вашингтоном".

Помощник правителя России Николай Патрушев заявил, что в настоящее время страна-оккупант видит угрозу для себя со стороны НАТО в Балтийском регионе, в частности, речь идет о портовой инфраструктуре РФ и судоходстве.

Об этом Патрушев рассказал в интервью журналу "Национальная оборона".

"Прогноз обстановки на Балтике позволяет обратить внимание на преднамеренное разжигание региональной напряженности со стороны военно-морских сил европейских стран Альянса. Высока вероятность дальнейшего усиления угроз российской портовой инфраструктуре и свободе судоходства", – говорит помощник Путина.

Патрушев заявил, что НАТО продолжает проводить свою политику блокирования России в Балтийском регионе, "пренебрегая возобновлением диалога между Москвой и Вашингтоном".

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Российское чиновник также заявил, что нынешнее обострение обстановки в Балтийском море якобы спровоцировала Великобритания.

По словам Патрушева, "НАТО отрабатывает применение кибератак на навигационное оборудование российских судов с целью организации внештатных ситуаций, в том числе приводящих к авариям".

Напомним, ранее Патрушев заявил, что в 2025 году Украина якобы "вообще прекратит существование". В СНБО уже отреагировали на это, назвав поместителя Путина генератором случайных заявлений.

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