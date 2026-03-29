Помощник Путина сделал заявление об "интересных" предложениях США по Украине

В Кремле заявили, что США якобы сделали интересные предложения по завершению войны в Украине. Предложения пока не реализуются.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Помощник Путина сделал заявление об "интересных" предложениях США по Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков / © Getty Images

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что США якобы сделали Москве ряд «интересных» предложений по завершению войны в Украине.

Об этом сообщают пропагандистские агентства РФ со ссылкой на слова Ушакова.

«США высказали несколько достаточно интересных и, можно сказать, полезных идей и предложений», — отметил Ушаков.

Он добавил, что в настоящее время эти предложения не реализуются.

В то же время он подчеркнул, что у Вашингтона якобы есть возможность «повлиять» на Киев, если пожелает.

«Американцы вполне могут реально надавить и повлиять на украинскую сторону», — заявил он.

Кремль о переговорах США с Украиной без РФ

Ранее путинский помощник Юрий Ушаков прокомментировал недавнюю встречу представителей США и Украины во Флориде. Он назвал войну в РФ против Украины «украинским конфликтом» и заявил, что «никаких текстов соглашений или конкретных планов по урегулированию конфликта с Россией никто не согласовывал».

Что известно о гарантиях безопасности от США

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США выдвинули условие для предоставления гарантий безопасности: в частности, речь шла о выводе украинских войск из Донбасса. Он отметил, что такой шаг чревато безопасностью Украины и Европы, поскольку оставит оккупантам значимые оборонительные позиции.

Однако в США это опровергли, мол, гарантии безопасности США не связаны с выходом ВСУ из Донбасса и вступят в силу только после окончания войны.

Зеленский во время встречи с прессой повторил свою позицию, уточнив, что он озвучил лишь небольшую часть ситуации, сравнив ее с верхушкой айсберга.

