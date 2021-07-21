Помощника Трампа взяли под стражу по подозрению в работе на иностранное правительство

Помощника Трампа взяли под стражу по подозрению в работе на иностранное правительство

Томас Баррак свою вину категорически отрицает.

Арест помощника Трампа. Миллиардера и союзника бывшего президента США взяли под стражу по подозрению в работе на иностранное правительство.

Также читайте Штурм Капитолия: в США объявили приговор первому из сторонников Трампа

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 21 июля.

В американском Минюсте уверены — Томас Баррак действовал как агент Арабских Эмиратов и активно лоббировал их интересы в США. В частности, во время президентской предвыборной кампании в 2016 году. Тогда он был ключевым советником Дональда Трампа.

Томаса Баррака сейчас также обвиняют в препятствовании отправления правосудия и нескольких ложных заявлениях во время интервью с федеральными правоохранительными органами. Сам помощник Трампа свою вину категорически отрицает.

Новости мира: помощника Трампа взяли под стражу по подозрению в работе на иностранное правительство

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку