Помощница Трампа очаровала Путина на Аляске: что известно о таинственной женщине

Президент США Дональд Трамп прилетел на Аляску в сопровождении таинственной женщины, вызвавшей большой интерес общественности. Это эффектное лицо очаровало российского диктатора Владимира Путина и даже заставило его улыбнуться, когда они пожимали руки незадолго до его вылета из авиабазы Эльмендорф в Анкоридже.

Как сообщает Daily Mail, этой женщиной оказалась Моника Кроули, главный протоколист Белого дома.

Ключевая роль Кроули

Хотя Моника Кроули не столь известна, как сам Трамп, и не имеет такого влияния на принятие решений, как некоторые члены его кабинета, она играет жизненно важную роль во всех крупных мероприятиях, проводимых в США.

В должности главного протоколиста ее задача – обеспечить бесперебойное проведение дипломатических процедур и убедиться, что каждый человек стоит на своем месте.

Согласно информации Государственного департамента, именно Кроули отвечает за:

координацию с иностранными послами и посольством США за границей, чтобы обеспечить идеальный приезд иностранных делегаций;

создание детальной программы визита, включая организацию важных встреч, таких как встреча Трампа и Путина на Аляске.

Кроули также сопровождает президента во время всех его официальных визитов, следит за тем, чтобы все было оплачено, и обеспечивает правильное размещение флагов и других элементов церемониала.

Интересные факты и карьера Моники Кроули

Дональд Трамп назначил Кроули на эту должность в начале декабря, а 30 мая она приняла присягу. Моника Кроули также отвечает за организацию празднования 250-летия Америки и проведение таких крупных спортивных событий как чемпионат мира по футболу в 2026 году и Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Она уже работала на Трампа во время его первого срока как помощник министра финансов по связям с общественностью. За эту работу она получила награду Александера Гамильтона, отмечающую выдающиеся достижения в улучшении работы исполнительных органов.

Кроули также была помощником по внешней политике у бывшего президента Ричарда Никсона. Она имеет степень доктора философии Колумбийского университета.

В 1998 году Моника Кроули присоединилась к Fox News Channel как политический и международный аналитик. Она покинула канал в 2004 году, а в 2008 году вернулась как внештатный эксперт.

Кроме того, Кроули является автором двух бестселлеров о бывшем президенте Никсоне: «Никсон без записи: его откровенные комментарии о людях и политике» (1996) и «Никсон зимой» (1998).

