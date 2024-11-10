Помпео и Гейли, выступавшие за помощь для Украины, не войдут в администрацию Трампа

Бывшая кандидат на пост президента от Республиканской партии Никки Гейли и бывший государственный секретарь Майк Помпео не будут приглашены в новую администрацию Трампа.

Об этом заявил Дональд Трамп, пишет Reuters.

"Я не планирую приглашать бывшего посла Никки Гейли и бывшего государственного секретаря Майка Помпео присоединиться к формируемой администрации Трампа. Я очень ценю наше предварительное сотрудничество и благодарю их за службу нашей стране", — написал Трамп.

Трамп проводит встречи с потенциальными кандидатами на должности в своей администрации до инаугурации 20 января.

Никки Гейли – экс-губернатор Южной Каролины и бывший постоянный представитель США в ООН. Гейли неоднократно отмечала поддержку Украины и подчеркивала, что победа Украины в войне с Россией отвечает интересам США.

Майк Помпео при первом президентстве Дональда Трампа был госсекретарем США, а перед этим возглавлял ЦРУ. Он также известен своей поддержкой Украины.

Напомним, Дональд Трамп избрал главу его предвыборной кампании Сьюзи Уайлс руководителем аппарата Белого дома. Она станет первой женщиной в этой должности.

Будущая руководитель аппарата Белого дома США считается самым влиятельным политическим стратегом в штате Флорида — она выиграла губернаторскую кампанию Рика Скотта в 2010 году, руководила кампаниями Трампа во Флориде в 2016 и 2020 годах, помогла Рону ДеСантису и руководила общенациональной кампанией Трампа в 2024-м.

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