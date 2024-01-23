Помпео ответил, будут ли Штаты поддерживать Украину в случае президентства Трампа

По его словам, члены Республиканской партии имеют много разных политических взглядов, но всегда понимали роль США в мире и их ответственность.

В случае избрания президентом США Дональда Трампа, Вашингтон все равно продолжит финансовую и военную поддержку Украины.

Об этом заявил бывший государственный секретарь США и экс-глава ЦРУ при президентстве Трампа Майкл Помпео, передает Kyodo.

Помпео сказал, что "никогда не видел", чтобы Вашингтон "уходил" от своих союзников и партнеров во время президентства Трампа с 2017 по 2021 год.

По его словам, члены Республиканской партии имеют много разных политических взглядов, но всегда понимали роль США в мире и их ответственность.

Помпео также сказал, что "не любящий войны" Трамп "даст американскому народу и всему миру лучшую возможность" вернуться в более мирное положение, если он снова станет президентом.

Ранее сообщалось, что главный конкурент Трампа Рон Десантис вышел из президентской гонки США.

Напомним, Дональд Трамп заявлял, что в случае победы на выборах потребует от Запада компенсировать стоимость предоставленного Украине оружия. Также он в очередной раз заверил, что завершит войну в Украине через 24 часа и заставит Зеленского и Путина заключить соглашение.

По мнению Трампа, Украине нужно было "отдать" РФ свои территории.

Президент Зеленский в свою очередь ответил, представляет ли угрозу для Украины вероятная победа Трампа.