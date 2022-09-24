Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Понаехали. Бишкек не резиновый": жители Казахстана и Кыргызстана в TikTok показывают, как готовятся встретить россиян

Дата публикации
Просмотры
1200
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Понаехали. Бишкек не резиновый": жители Казахстана и Кыргызстана в TikTok показывают, как готовятся встретить россиян

Фото: tsn.ua

Жители Казахстана и Кыргызстана в социальных сетях записывают видео, как они готовятся встречать уклоняющихся из России.

Жители этих стран записывают видео в TikTok, в которых рассказывают, с какими притеснениями они сталкивались во время своих путешествий в Россию.

Одна из жительниц Кыргызстана вспомнила, как россияне над ней издевались в РФ и потролила их.

"Поехали! Бишкек – не резиновый. Прием на работу – только признанием киргизского языка. Регистрацию предъявите, пожалуйста. Сдаю квартиру только людям с азиатской внешностью. Славяне, отойдите. Сала нет, только баранина", – говорит тренер из Кыргызстана.

@zhanxo

Юмор совета. Мирного неба нам всем

♬ оригинальный звук — Zhanar

Также один из журналистов решили проверить, соглашаются ли казахи сдавать квартиры россиянам. Он позвонил по телефону на одно из объявлений и сообщил, что он гражданин РФ, какие условие сдачи в аренду квартиры, на что ее владелица поинтересовалась, "чей Крым?".

"Помнишь, как не сдал мне квартиру в Москве?" – говорит парень на видео.

@avangard_sali ♬ оригинальный звук — ваня

Тиктокеры также вспоминают, что говорили россияне о Казахстане, куда сейчас бегут.

@hyoxxxi ♬ rolling in the deep. ssuea — ssua

"Казахстан – не развитая страна. Там хуже, чем в России, в сто раз", – говорит автор одного из видео.

@xvchelllssss ♬ яд — /

Напомним, в Центре сопротивления рассказали, как поджечь военкомат оккупантов.

Читайте также:

Рашисты применили химическое оружие против воинов ВСУ

Рашисты применили химическое оружие против воинов ВСУ

Похожие темы:

Следующая публикация