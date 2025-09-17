Понимает ли Трамп, что Путин над ним издевается: Джонсон ответил

Борис Джонсон / © Associated Press

Дональд Трамп полностью понимает, что делает Путин, но его переговорная стратегия пока не предполагает разрыва.

Об этом сказал экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Дмитрию Гордону.

Переговорная игра Трампа

На вопрос, понимает ли Трамп, что Путин издевается над ним, Борис Джонсон ответил утвердительно, назвав Трампа «очень мудрым переговорщиком». Он отметил, что Трамп все отдает себе отчет, но его подходу к переговорам не выгодно сейчас доводить дело до разрыва с Россией.

Он хочет посмотреть, как далеко он сможет зайти. Лично я не думаю, что он продвинется дальше без гораздо большего давления на Путина. Давление сейчас недостаточно», — сказал Джонсон.

Российская экономика и давление

Борис Джонсон добавил, что текущая ситуация для Путина не блестящая, и его позиция значительно хуже, чем он думает. Экспремьер отметил, что экономическое положение России усложняется, а военное положение «не блестящее».

Он не добился тех результатов, на которые рассчитывал. Но давления недостаточно, чтобы оно согласилось на прекращение огня», — подчеркнул Джонсон.

По его мнению, даже помогающие вторичные санкции против Индии не являются достаточно сильным рычагом влияния.

Напомним, Джонсон считает, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин не осознает, что Украина никогда не вернется в состав России. По его словам, пока эта идея не запечатлена в голове Путина, он будет продолжать наступление.

«Украина больше не станет частью Российской империи», — подчеркнул Джонсон, добавив, что нужно четко донести до Путина: его цель не будет достигнута. По мнению политика, долгосрочное будущее Украины — это независимое государство, для чего необходимы гарантии безопасности и создание «коалиции желающих».

Джонсон призвал европейские страны не медлить с поддержкой Украины: помощь не обязательно должна означать участие в боях, она может состоять в логистике, обучении и тыловом обеспечении. Он подчеркнул, что украинцы — герои и эффективные защитники собственного государства.