"Понимаю 95%": основатель Telegram Дуров заявил, что знает украинский и имеет украинские корни

Дуров рассказал, что семья его мамы происходит из Украины. Поэтому на украинском языке он заинтересовался с подросткового возраста.

Основатель соцсети "Вконтакте" (VK) и мессенджера Telegram, миллиардер Павел Дуров сделал неожиданное признание: оказывается, у него – украинские корни, а сам Дуров понимает украинский язык и продолжает его изучать.

Об этом он сообщил в своем канале в Telegram.

Дуров рассказал, что семья его мамы происходит из Украины. Поэтому украинским языком он заинтересовался с подросткового возраста.

"Меня, как лингвиста по образованию, также увлекали отличия и сходство украинского и русского", – отмечает основатель Telegram.

Дуров напомнил, что именно украинский язык был первым, на который был переведен интерфейс соцсети "ВКонтакте" в 2008 году. В переводе кода помогали волонтеры. Результат удовлетворил Дурова и его команду

"Тогда большинство популярных в Украине веб-сайтов было еще на русском, но я хотел дать нашим миллионам пользователей из Украины свободу кастомизировать свой опыт", — говорит Дуров.

Он лично тестировал украинскую версию и считает, что именно это помогло ему глубже выучить украинский язык.

"Вскоре после того, как мы запустили украинскую версию VK в 2008 году, я поехал праздновать в Киев. Я был очарован тем, как некоторые слова звучат на украинском, и делал фотографии с произвольными сообщениями на фоне", – рассказывает программист.

Дурову понравилось, что люди в Киеве были очень приветливыми, поэтому с годами он возвращался, чтобы найти новых друзей, которые потом его "обучали новым словам и веселым выражениям".

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Миллиардер похвастался, что понимает около 95% письменного и 85% разговорного украинского языка. Иногда он приходится просить одного из инженеров Telegram из Украины научить его нюансам значение.

Программист признался, что изучение украинского помогло понять и другие славянские языки. В частности, чешский и польский.

Также Дуров добавил, что на Украину приходится менее 3% мировой аудитории Telegram. Но, по его данным, более 70% украинцев используют Telegram для обмена сообщениями и новостями.

Напомним, что недавно Telegram заблокировал официальные украинские боты для передачи данных Силам обороны. Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун предположил, что решение о блокировке каналовв Telegram мог принять лично Павел Дуров, а не какие-то его менеджеры.

ТСН.ua собрал все, что известно о скандале с блокировкой украинских Telegram-ботов.

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