Поножовщина в Италии: военный, спасший мужчину, рассказал детали инцидента

Боец разведбата Третьей штурмовой Янис, спасший мужчину после поножовщины в Венеции, рассказал детали инцидента. Если бы не его навыки, прохожий стек бы кровью.

Рассказ воина опубликовала 3-я отдельная штурмовая бригада.

Военный находился в отпуске в Италии вместе с семьей. По дороге в гостиницу он стал свидетелем ужасной схватки, в результате которой мужчина получил ранение ножом.

"Одно было критическое, глубокое проникающее. Мне пришлось применить свою аптечку, которая всегда при мне, даже в отпуске. Я остановил кровотечение, скоординировал действия местных по вызову "скорой" и полиции. Далее он был доставлен в ближайшую больницу. рядом. Это такой второй День рождения. У него были все шансы "утекти" еще до приезда скорой помощи", — рассказал защитник.

Эта история произошла далеко от фронта, отмечает Янис, но она демонстрирует, насколько важны навыки тактической медицины. Третий штурм приглашает всех желающих научиться оказывать неотложную помощь и защищать своих.

Напомним , украинский военный во время отпуска в Венеции спас жизнь человеку. Он оказал медицинскую помощь мужчине, истекающему кровью после ножевого ранения.

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