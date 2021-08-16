"Понятия не имею, как мы выживем": перепуганный учитель рассказал, как прячет свою семью от талибов в Кабуле

"Понятия не имею, как мы выживем": перепуганный учитель рассказал, как прячет свою семью от талибов в Кабуле

Семья сидит в подвале без еды и денег после захвата Кабула талибами.

Бывший учитель английского языка, его невеста, три сестры и два племянницы в возрасте 6 и 10 лет скрываются в подвале в страхе за свою жизнь после того, как талибы захватили Кабул.

Об этом пишет Metro.

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Бывший сотрудник Британского совета, который не хочет называть его имени из соображений безопасности, вместе с семьей бежали из своей родной провинции, Газни (Афганистан), после того, как на прошлой неделе талибы активизировали свои действия. Этим утром внутренне перемещенные лица были вынуждены были прятаться в подвале на фоне прерывистых звуков стрельбы вблизи их и хаотических сцен в аэропорту города, откуда они слышали крики других людей, которые спасаются бегством в Британию.

"Мы прячемся в подвале арендованного дома и надеемся получить известие от посольства Великобритании. Мы слышали, что международные войска в аэропорту эвакуировали людей, которым повезло, и то и дело слышим стрельбу. Мы не можем позволить себе пищу, потому что я не работал последние пару месяцев и заплатил много денег, чтобы перевезти семью из моего родного города в Кабул", — сказал 28-летний мужчина.

По его словам, он должен платить за аренду в десять раз больше, чем принято, поскольку перемещенные лица из всего Афганистана приезжают в Кабул, а количество жилья ограничено. Последние несколько дней, говорит мужчина, они живут только на хлебе и воде.

"Я понятия не имею, как мы выживем, мы опустошены, пока ждем и слушаем звук самолетов, пролетающих над нами. Я просто молюсь и пытаюсь выжить для своей семьи", — замечает бывший британский сотрудник.

Он работал в средней школе Абдул Хади Дави в Кабуле с 2009 по 2010 год, реализуя британскую программу, обучая учителей и студентов, прежде чем вернуться в родную провинцию, когда программа закончилась. Мужчина мог бы покинуть страну в 2014 году вместе с другими педагогами, но решил остаться, чтобы быть частью будущего своей родины, получив степень магистра государственной политики в Гератском университете.

Мужчина, который свободно владеет английским языком, говорит, что подал заявку на переселение в пределах афганской политики переселения и помощи еще 11 июля, но ответа до сих пор нет. Впрочем, по его словам, афганских сотрудников, которые базируются в том же посольстве, эвакуировали в безопасное место в Британии.

Отец и дед учителя английского языка остались в Газни, поскольку в такси не хватило мест.

"Талибан видит в нас шпионов, которые помогали неверным, и я потерял связь со многими из моих бывших коллег. Многие из нас скрывается в Кабуле", — рассказывает мужчина.

Он выразил опасения за свою жизнь и своих родных, потому что говорит, боится, что "Талибан" несмотря на заявления в СМИ, найдет и ликвидирует их тайно.

"Я мог бы пойти в 2014 году, когда поехали некоторые из моих коллег, но я недавно закончил обучение и хотел отдать что-то сообществу", — высказался учитель.

Издание обратилось к Британскому Совету и Минобороны за дальнейшими комментариями.

Как сообщалось, в аэропорту Кабула началась давка, потому что многие люди пытаются покинуть страну. Между тем СМИ сообщают о пяти погибших в аэропорту. По словам одного из свидетелей, точно не известно, как погибли люди — от выстрелов, или в большой пробке. Другой рассказал, что видел, как погибших несли к автомобилю.

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