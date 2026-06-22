«Попадаешь в сказку»: украинка показала неожиданное место в Германии, о котором мало кто знает

Германия / © УНІАН

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Среди многочисленных достопримечательностей Германии есть места, о которых редко пишут в путеводителях, но именно они нередко становятся настоящим открытием для туристов.

Об этом рассказала беженка из Украины Людмила Русина в своем блоге на платформе TikTok.

По словам женщины, именно это место произвело на нее гораздо более сильное впечатление, чем известные немецкие замки, ежегодно посещающие тысячи туристов.

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«Это место поразило меня больше, чем самые знаменитые замки Германии. И это памятник вечной любви в Штутгарте», — рассказала украинка.

По словам Людмилы, атмосфера у капеллы настолько особенная, что создает ощущение путешествия в другую эпоху. «Тут будто время останавливается, и ты попадаешь в какую-то сказку о принце и красавице», — поделилась она.

Что это за достопримечательность

Речь идет о Грабкапелле (Grabkapelle) — усыпальнице, которую король Вюртемберга Вильгельм I возвел после смерти своей жены Екатерины Павловны. Как отмечает блоггер, история создания этого памятника является настоящим символом преданности и любви.

«Грабкапелла в Штутгарте была построена королем Вюртембергским как усыпальница для своей заранее умершей жены, с которой он прожил всего три года, но любил ее так сильно, что даже высек на камне слова: „Любовь никогда не заканчивается“, увековечив их любовь навсегда», — рассказала она.

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Украинка убеждена, что этот памятник незаслуженно остается в тени более популярных туристических объектов. «Вы храните это видео, подписывайтесь и обязательно посетите этот памятник, который хоть и не первый в списке, но точно заслуживает внимания», — рассказала она.

По словам блоггерши, добраться до капеллы достаточно просто. «Она находится всего в 30 минутах от железнодорожного вокзала Штутгарта», — отметила Русина.

Почему стоит посетить это место

Отдельно она обратила внимание на расположение памятки. Капелла стоит на высоком холме среди виноградников, откуда открываются панорамные виды на город. «Это место действительно очень романтичное — на высокой горе с невероятными видами на Штутгарт, среди местных виноградников и с незабываемыми закатами», — рассказала она.

Помимо исторической ценности и живописных пейзажей туристы могут отдохнуть здесь на природе и познакомиться с местными гастрономическими традициями. «Среди этой удивительной красоты можно самостоятельно организовать пикник или попробовать местное вино в кафе под капеллой, которая работает еще с начала создания этой усыпальницы», — отметила блогерша.

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Особую рекомендацию Людмила дала любителям вина. «Обязательно попробуйте именно красный троллингер, который сложно еще где-то найти в мире. Это вино действительно необычное и напомнило мне чем-нибудь портвейн из Мадейры», — рассказала она.

По мнению украинки, Грабкапелла — одно из тех мест, которые способны удивить даже опытных путешественников и подарить особые эмоции вдали от туристических толп.

Актуальные советы для туристов — последние новости:

Многие украинцы ежегодно выбирают Турцию как направление отдыха благодаря сочетанию доступных цен, теплого климата и большого количества туристических предложений. В то же время перед поездкой в страну в 2026 году путешественникам следует учесть ряд важных правил и ограничений, касающихся безопасности, поведения и таможенных норм.

В частности, в рекомендациях для туристов обращают внимание на повышенные риски в крупных городах, включая Стамбул и Анкару, где возможны демонстрации, мелкие кражи и случаи мошенничества. Путешественникам советуют внимательно следить за вещами, избегать толп во время протестов и не пользоваться сомнительными предложениями по обмену денег или частному транспорту.

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Правила и местные законы

Отдельно отмечается необходимость соблюдения местных законов и культурных норм: всегда иметь при себе документы, уважать религиозные традиции в одежде, не курить в запрещенных местах и воздерживаться от критических высказываний по поводу государственных символов. Также важно знать таможенные правила, в частности, лимиты на ввоз товаров, алкоголя, табака и наличных денег, а превышение норм может привести к штрафам.

Кроме того, туристам советуют заранее декларировать ценные вещи, пользоваться официальными пунктами обмена валют и проверенными сервисами такси. Несоблюдение этих советов может привести к неприятным ситуациям во время поездки, несмотря на комфортные условия отдыха в стране.

Что нужно знать путешествуя в Италию

Туристам, которые едут в Италию, советуют заранее ознакомиться с местными обычаями, потому что часть привычных для путешественников действий здесь может вызвать непонимание или даже обернуться штрафами. Речь идет не только о формальных законах, но и о обыденном этикете, который итальянцы воспринимают очень серьезно.

Типичные ошибки туристов в Италии

Среди самых распространенных «туристических ошибок» — привычка пить капучино после обеда или во время ужина, что в Италии считается нетипичным. Хотя официального запрета нет, местные могут удивиться такому выбору. Также туристам советуют вести себя осторожно у исторических памятников: не устраивать перекусы на лестнице церквей или популярных площадях, ведь за это иногда выписывают штрафы.

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Особое внимание уделяется дресс-коду в религиозных местах — плечи и колени должны быть прикрыты, независимо от пола. На рынках не принято самостоятельно затрагивать товары: покупатель обычно просто называет количество, а продавец все делает сам.

Культурные и кулинарные особенности

Есть и кулинарные нюансы: например, хлеб не принято погружать в оливковое масло, а сыр в блюда с морепродуктами почти не подают. Самым серьезным нарушением считается купание в фонтанах — за это могут оштрафовать на сотни евро, выселить или даже запретить посещать определенные места.

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