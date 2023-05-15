Попадали в течение 30 мин: российские тг-каналы установили хронологию авиакатастроф в Брянской области РФ

Один из погибших пилотов – это летчик Ми-8 1990 года рождения Максим Савченко.

В результате падения военных самолетов в Брянской области РФ 13 мая погибли 8 летчиков. Это - пилоты вертолетов Ми-8 и самолетов Су-34 и Су-35, которые летели бомбить Черниговщину.

Российский телеграмм-канал ASTRA установил хронологию событий 13 мая.

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По их информации, первое сообщение о падении самолета в экстренные службы региона поступило в 12 часов дня. Самолет Су-35 упал в поселке Сурецкий Муравей Су-35. На месте обнаружили останки одного летчика. Следующее падение произошло в 12:20 в Клинце рядом с жилым домом. На месте было обнаружено 3 обгоревших тела летчиков. Повреждения также получили 2 дома, один сарай и один забор.

"Следующие два падения произошли в 12.30. В поселке Истровка Стародубского района упал Су-34. На месте падения обнаружили останки одного летчика. В это же время в нескольких километрах от села Волкустичи Унецкого района упал второй вертолет Ми-8. На месте падения нашли останки 3 человека", — говорится в их сообщении.

Как сообщалось ранее, исследователь Иракли Комахидзе установили первого из 9 погибших пилотов – это летчик Ми-8 1990 года рождения Максим Савченко.

Добавим, что Министерство обороны до сих пор не прокомментировало падение военных самолетов. В России 13 мая "окрестили" "черным днем авиации".

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