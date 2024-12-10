Попадет ли в Украину российский контингент и техника из Сирии: мнение эксперта

Путин может попытаться попросить Эрдогана о вывозе грузов, но ему это меньше всего нужно.

По данным BBC, весной этого года в Сирии находилось около 7,5 тысячи российского контингента. Это всеобщая численность, но не все они военные.

Об этом рассказал военно-морской эксперт издания Defense Express, капитан первого утра в отставке Владимир Заблоцкий в эфире телемарафона "Единые новости".

"Например, военная полиция – это не военнослужащие, они не умеют воевать, у них нет того оружия. Но у них было много функций на территории Сирии, на линии разграничения, совместное патрулирование с турецкими полицейскими подразделениями. Много было подразделений, которые обеспечивали функционал контингента на базе Хмеймим и еще трех меньших авиабазах, так называемых аэродромах подскока", – рассказал Заблоцкий.

По его словам, на этих авиабазах сейчас еще находятся российские военные, они заблокированы вместе с техникой и ждут решения своей дальнейшей судьбы. На российской базе в Тартусе, являющейся скорее пунктом технического обслуживания кораблей, кроме охраны находится мастерская, несколько вспомогательных судов, один-два фрегата и подлодка. Иногда туда приходили пару кораблей с системой "Калибр".

"На момент начала открытого вторжения в Украину там находились корабли Черноморского флота: фрегат "Адмирал Григорьевич", две малые ракетные корабли, и две подводные лодки. Но с того момента они не могут вернуться в Черное море, и им на замену также не могут прийти корабли с Черного моря, потому что Турция перекрывает турецкие проливы для прохождения кораблей воюющих сторон, то есть России и Украины", – отметил Заблоцкий.

Хотя корабли и дальше не будут пропускать в Черноморский регион, вероятно Москва будет просить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана разрешить перевезти турецкими проливами в Черное море военные грузы.

"Я не думаю, что Эрдоган в этом заинтересован, равно как и в сохранении этих баз на территории Сирии. Говорят, что Россия хотела бы их сохранить и будет просить – возможно тайно – Эрдогана, помочь этому. Но Эрдогану это наименее нужно, потому что такой конкурент, как Россия – это как печеный картофель за пазухой – непредсказуемый», – добавил эксперт.

Напомним, российские войска из Сирии могут отправить в Украину. Но серьезно на ситуацию на фронте это не отразится.

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