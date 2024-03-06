В Германии убеждены, что экс-министр обороны Британии Уоллес попал в российскую ловушку

Мигель Бергер заявил, что предварительные результаты расследования причин утечки показывают, что его вызвала "индивидуальная ошибка" одного из офицеров.

Посол Германии в Великобритании Мигель Бергер обвинил бывшего министра обороны Британии Бена Уоллеса в том, что он "попал в российскую ловушку", раскритиковав просочившуюся информацию о телефонном разговоре офицеров люфтваффе.

Об этом пишет Politico.

По данным издания, ранее Бен Воллес обвинил Германию в утечке информации, заявив, что эта страна "достаточно сильно пронизана российской разведкой, поэтому это просто демонстрирует, что они не являются ни безопасными, ни надежными".

В ответ посол Германии назвал комментарии Уоллеса "крайне бесполезными". По его словам, именно этого хочет Россия, публикуя телефонный разговор.

"В конце концов, это был очень профессиональный разговор об использовании ракет дальнего радиуса действия. Но мы должны быть осторожны, чтобы не попасть в российскую ловушку, которая создает раскол, и, к сожалению, некоторые люди попали в эту ловушку", – заявил Мигель Бергер.

Посол Германии в Великобритании также сказал, что немецкому правительству нет необходимости извиняться, и что предварительные результаты расследования причин утечки показывают, что его вызвала "индивидуальная ошибка" одного из офицеров.

Напомним, российские пропагандистские СМИ обнародовали разговор высокопоставленных немецких офицеров, где они обсуждают возможности передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Министерство обороны Германии признало разговор настоящим и называет утечку информационной войной Путина. И надеется, что россияне не слушали других разговоров немецких военных.

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