"Поправки существуют только на бумаге": военный эксперт заявил, что России нечем подавлять бунты против мобилизации

Новые поправки о наказании за бунты и дезертирство в России не помогут сделать невозможным бунты против мобилизации, которую объявил Путин.

Об этом ТСН.ua рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Еще одним репрессивным методом является внесение поправок о наказании за бунты и дезертирство. Но все же, в любом случае, так или иначе эти бунты будут появляться рано или поздно", — отметил он.

Эксперт сравнил нынешнюю ситуацию с событиями российско-чеченских войн.

"Когда происходили события Первой чеченской войны и Второй, было большое количество недовольных тем, как обеспечивались российские войска во время этой войны, как их использовали их командиры. Было большое количество скандалов такого уровня. Это был позор новой российской армии. Так же будет происходить. сейчас. К тому же сейчас это будет происходить с совсем другой интенсивностью, потому что эта частичная мобилизация не решает тех вопросов, которые могла бы решить общая мобилизация, но она создает проблемы, которые может создать общая мобилизация", — говорит Коваленко.

Он добавил, что сейчас Россия не имеет эффективного элемента для подавления сопротивления населения.

"Репрессивный элемент, чтобы подавить бунты и сопротивление непосредственное сопротивление в России, нуждается в ресурсе, который должен действовать в направлении подавления этих элементов, а его сегодня фактически нет. Даже Росгвардия используется сейчас в боевых действиях. О чем здесь можно говорить, если они не могут полноценно контролировать ситуацию в стране, чтобы подавлять любую социально-политическую хаотизацию в стране. Поправки существуют только на бумаге", — сказал он.

Напомним, сегодня,21 сентября, российский диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию.

Позже россияне начали выходить на первые акции протеста против мобилизации.