Попробует ли Кремль использовать теракт в "Крокус Сити Холл" для эскалации войны: что говорят в ГУР

Агрессорка Россия вряд ли использует собственные заявления об "украинском следе" в теракте в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье для усиления войны.

Такое мнение в интервью "Голосу Америки" высказал представителя Главного управления разведки Андрей Юсов.

"Путин и путинская Россия ведут против Украины геноцидную войну, используя весь арсенал, кроме оружия массового поражения. Уничтожаются критические объекты гражданской инфраструктуры, энергетика, объекты культуры, социальная сфера, медицина. Сотни, тысячи таких объектов уничтожены путинскими ракетами и беспилотниками. Путинские танки убивают наших мирных жителей и наших защитников. О какой эскалации мы сейчас можем говорить?", — подчеркнул он.

Юсов же считает, что события в концертном зале Кремль использует для усиления мобилизации. Кроме того, Москва попытается превратить образ России из агрессора и жертву.

"Но ни Путин, ни Лавров, ни Шойгу, ни другие убийцы на жертв точно не похожи. Путин остается самым большим и главным террористом в мире вместе с его режимом и руководителями этого режима", — отметил представитель разведки.

Теракт в "Крокус Сити Холл" Юсов назвал крахом путинской силовой модели в глазах избирателей, которая не смогла предотвратить массовое убийство. По мнению разведчика, диктатор продемонстрировал всем даже своему окружению, что не способен контролировать ситуацию в стране.

"Страна, которая тратит колоссальные ресурсы на силовой аппарат, на финансирование спецслужб, в конце концов не среагировала должным образом даже на публичные сообщения. А на самом деле подозрение и обвинения могут быть даже более серьезными в адрес Путина", — сказал он.

Голословные заявления Москвы о "причастности" Украины

Российская ФСБ, а впоследствии и диктатор Владимир Путин в один голос заявили об "украинском следе" в теракте в "Крокус Сити Холл". Андрей Юсов подчеркнул, что, в частности, обвинение ФСБ — это "ложь и попытка привлечь украинский след со стороны российского режима, чем они, собственно, занимают с первых минут, как этот теракт происходил".

Кроме того, Совет национальной безопасности США отверг попытки России привязать Украину к теракту в Подмосковье. Вашингтон предупреждал РФ об угрозе теракта со стороны ИГИЛ.

Госдеп также отреагировал на то, что Москва обвинила Украину, Британию и США в теракте в "Крокус Сити Холл". Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер назвал эти заявления с РФ очередной пропагандой.

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