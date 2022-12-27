Попросил привезти ему украинских огурцов: Путин вроде бы лично позвонил девочке из Запорожской области

Российскому диктатору захотелось украинских овощей на Новый год.

Пропагандистские СМИ распространяют видео, на котором российский президент-диктатор Владимир Путин якобы позвонил по телефону 8-летней девочке из Запорожской области.

Соответствующие видео публикуют кремлевские СМИ.

Сообщается, что Путин лично позвонил девочке Александре Титаренко, открытку которой он выбрал на "Елке желаний". Она мечтала попасть в Великий Устюг, в резиденцию Деда Мороза, а также посетить незаконно аннексированный украинский Крым.

Так, Саша с родителями попала в резиденцию Деда Мороза и позвонила оттуда, чтобы поблагодарить Путина за исполнение ее желания. В ответ президент попросил ответный подарок — домашние огурцы, выращенные в Украине.

"Маме с папой передавай привет, пришлешь мне тоже, я знаю, вы выращиваете огурцы, помидоры. Огурцов отправишь? Буду ждать от тебя новогодних подарков", — сказал "фюрер".

Напомним, во время неформального саммита стран СНГ Путин подарил главам стран СНГ девять колец. В Сети их сравнили с кольцами Саурона и назулами.

"Хлопок" на аэродроме в Энгельсе, ад под Бахмутом и проблемы армии РФ | Александр Коваленко

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