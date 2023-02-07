Попросила отвернуться и ударила ножом: появились новые детали резни в подмосковном лицее

Во вторник, 7 февраля, стало известно, что в Химках Московской области 11-летняя девочка по имени Мельвира напала на свою одноклассницу Соню и изрезала ее кухонным ножом в уборной лицея. Известно, что в результате нападения на лице Сони – 26 ножевых порезов, на теле еще около 20 глубоких ран.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным Mash, сразу после нападения мама Мельвиры написала отцу Сони смс-сообщения с извинениями.

Состояние Сони все еще тяжелое, она потеряла очень много крови. В ближайшее время ее вертолетом доставят в больницу в Люберцах Московской области.

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Известно, что Мельвира принесла в школу из дома кухонный нож, позвала Соню в туалет, попросила отвернуться и ударила в шею ножом. Соня кричала и просила остановиться, но Мельвира продолжала наносить удары, пока ее не спугнула старшеклассница.

Девочка вышла из туалета, оставила одноклассницу истекать кровью на полу, а сама вернулась на урок и сказала, что убила Софию.

Причины нападения

Конфликт школьниц в химкинском лицее произошел якобы из-за неудачной попытки подружиться. Сообщается, что Мельвира была замкнутым ребенком, но очень хотела подружиться с Соней, но та отказывалась.

По данным Mash, Мельвира задумала убийство сегодня ночью. Утром она писала другой подружке сообщение, что убьет Соню и будет сидеть в колонии, но та не придала этому никакого значения.

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