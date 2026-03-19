Популярная инфлюенсер и сторонница Трампа оказалась ненастоящей: подробности скандала

Джессика Фостер

Популярная в сети «военная инфлюенсер» Джессика Фостер, собравшая почти миллион подписчиков благодаря поддержке Дональда Трампа и патриотическому контенту, оказалась продуктом искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Euronews.

Джессика Фостер позировала на фото с политическими деятелями, выступала с трибун и активно общалась с аудиторией, формируя имидж кадровой военной, поддерживающей движение MAGA. Однако внимательные пользователи заметили ряд несоответствий, характерных для генеративного ИИ: ошибки в оформлении военной формы, удивительные детали на фоне и графические артефакты на плакатах.

Политический контент в соцсетях модели был инструментом для привлечения трафика на платформу OnlyFans. Там поклонникам предлагали платный контент с фетиш-уклоном и возможность посылать донаты. Таким образом, патриотический образ был полностью интегрирован в коммерческую модель заработка через систему подписок.

Джессика Фостер с Дональдом Трампом / © соцмережі

Случай Джессики Фостер вызвал дискуссии по поводу этичности использования ИИ для размытия границы между реальным человеком и цифровой копией. Поскольку реальный владелец аккаунта остается анонимным, в Сети появились предположения о возможном происхождении проекта: от частных коммерческих структур к иностранным пропагандистским кампаниям.

Джессика Фостер сообщение в соцсетях.

Напомним, британская полиция ошибочно арестовала 26-летнего инженера Алви Чоудхури из-за сбоя в системе распознавания лиц на базе ИИ.