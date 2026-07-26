Популярное блюдо может отправить в больницу: тысячи людей заразились паразитом

Вирус (иллюстративное фото) / © Unsplash

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В США продолжается расследование масштабной вспышки циклопороза, которая уже охватила девять штатов. По данным Всемирной организации здравоохранения, заболели по меньшей мере 1947 человек, а 98 пациентов были госпитализированы.

Об этом говорится в материале UNILAD.

Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) рекомендовали жителям Индианы, Кентукки, Мичигана, Огайо и Западной Вирджинии не употреблять измельченный салат айсберг, который подавался в ресторанах Taco Bell. Именно этот продукт считается одним из вероятных источников распространения паразита.

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Первоначально Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) назвало поставщика Taylor Farms вероятным источником вспышки, однако впоследствии отозвало этот вывод. В ведомстве заявили, что результаты оказались ложноположительными, поэтому расследование продолжается.

Бывший заместитель комиссара FDA по вопросам продовольственной политики и реагирования Фрэнк Яннас заявил, что ситуация вызывает серьезную обеспокоенность из-за неэффективного управления и нехватки четкой координации между федеральными органами.

«Эта ситуация вызывает много вопросов и приближается к катастрофическому уровню из-за того, насколько неэффективным было управление по многим направлениям», — сказал он в комментарии Politico.

Одной из пострадавших стала Элла-Салоне Джонс, которая после посещения Taco Bell заболела циклоспорозом. По ее словам, лечение уже стоило около 100 тысяч долларов, а врачи не выписывают ее из-за тяжелого состояния. Женщина также сообщила, что имеет пятую стадию почечной недостаточности.

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16 июля Taco Bell сообщила, что добровольно изъяла потенциально зараженный салат в заведениях отдельных штатов и исключила этот ингредиент из сети поставок по всей стране до его полной замены.

Напомним, недавно во Львовской области лабораторно подтвердили случай хантавирусной инфекции. У 53-летнего жителя Стрыя диагностировали геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, которую вызвал хантавирус.

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