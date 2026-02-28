Альтернатива для Германии / © Associated Press

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) инициировала обращение в федеральное правительство с требованием предоставить подробные данные о возможных пробелах в системе обороны НАТО.

Об этом сообщает Politico.

В письме от 19 февраля, с которым ознакомилось издание, представитель партии по вопросам обороны Рюдигер Лукассен призвал проинформировать оборонный комитет Бундестага о результатах учений НАТО Hedgehog 2025.

«Какие пробелы в возможностях были обнаружены — особенно в сферах противодействия беспилотникам, электронной войне, командным возможностям и защите мобильных сил?», — говорится в обращении Лукассена.

Обучение Hedgehog 2025 года состоялось в Эстонии. К ним присоединились и украинские специалисты по беспилотникам, которые применили тактику, наработанную на поле боя, чтобы условно «уничтожить» подразделения Альянса.

Это не первый случай, когда действия АдГ вызывают беспокойство из-за риска разглашения информации, которая может представлять интерес для России.

«Учитывая некоторые предложения и вопросы АдГ, все чаще возникает вопрос, какой цели они действительно служат и чьи интересы они преследуют. Если такая информация попадет в неправильные руки, это поставит под угрозу нашу безопасность и обороноспособность», — заявил депутат оборонного комитета Христианско-демократического союза Флориан Дорн.

В самой «Альтернативе для Германии» отвергли подозрения по поводу скрытых мотивов, подчеркнув, что подобные запросы являются стандартным инструментом парламентского контроля.

В то же время, по информации немецкой газеты Welt, Министерство внутренних дел Германии подготовило список из 58 запросов от АдГ, полученных с октября 2024 года. Они касались чувствительной инфраструктуры, в частности полицейских ИТ-систем, средств противодействия дронам, военных логистических маршрутов, энергосетей, систем водоснабжения и гражданской защиты.

Ранее сообщалось, что депутат ландтага Бранденбурга от ультраправой партии АдГ заплатит немалый штраф за использование скрытой нацистской символики в своей рекламе.

Мы ранее информировали, что в Германии разразился политический скандал: ультраправую партию АдГ обвинили в попытках собирать чувствительную информацию, которая могла бы быть полезной Кремлю.