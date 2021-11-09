Популярную среди туристов Шри-Ланку накрыла непогода, жертвами которой стали девять человек

Популярную среди туристов Шри-Ланку накрыла непогода, жертвами которой стали девять человек

Двоих среди погибших поразила молния.

Девять человек стали жертвами мощной непогоды в популярной среди туристов Шри-Ланке.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 9 ноября.

Отмечается, что неистовый циклон пронесся по островной стране и натворил немало бед. Повсюду начались паводки. Улицы затоплены и местами передвигаться можно только на лодках. 12 домов разрушены до основания, а более шести сотен повреждены. Метеорологическая служба призывает местных не расслабляться – ведь непогода на этой неделе вернется снова.

Новости мира: на Шри-Ланке двух человек насмерть поразила молния

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